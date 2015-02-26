台湾债市：月底RP利率仍持平，通货回笼效应令资金偏松

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透台北2月26日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周四大致平稳，虽然今日是2月的最后一个交易日，不过年后通货回笼效应持续影响市场，资金情势稳中有松。
交易商表示，下周仍有不少宝岛债的交割因素，不过因时序回到月初，且通货回笼持续，预料资金将偏向稳健。至于央行3月初虽较先前增发100亿台币的定存单，但预料资金宽裕之下，市场资金情势不致因此吃紧。
一位大型票券商交易人士则表示，下周(4日)央行将标售1,300亿的定存单，虽比先前每月1,200亿的规模增加了100亿台币，不过以目前的资金情势而言，不致因此紧缩。
〞钱还蛮多的，至少目前情况都还好。〞一位大型金融机构交易人士表示。
他们也认为，下周也还有不少宝岛债和美元债的交割，但市场宽裕的资金情势应能消化。
〞因为通货回笼有几千亿，钱还是比较多吧。〞一位大型证券商交易人士说。
下周的交割因素有：周二(3日)高盛金融债5.25亿人民币，德意志银行发行9.32亿人民币债券，韩国输出入银行10亿人民币债券；周四(5日)MAYBANK交割4.1亿人民币；下周初(2日)金融债还本，包括开发金控50亿台币，台北富邦20.5亿台币。
央行资料显示，2月25日单日通货回笼489.05亿台币，累计发行数为2兆(万亿)513.5亿台币。
周四摩根大通 发行30年期美元债共3.65亿美元。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，公司债RP主要成交在0.63-0.65%，均大致稳于上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，大致与先前区间相似。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-