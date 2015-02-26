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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 12:18 BJT

台湾债市：月底RP利率仍持平，通货回笼效应令资金偏松

路透台北2月26日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周四大致平稳，虽然今日是2月的最后一个交易日，不过年后通货回笼效应持续影响市场，资金情势稳中有松。

交易商表示，下周仍有不少宝岛债的交割因素，不过因时序回到月初，且通货回笼持续，预料资金将偏向稳健。至于央行3月初虽较先前增发100亿台币的定存单，但预料资金宽裕之下，市场资金情势不致因此吃紧。

一位大型票券商交易人士则表示，下周(4日)央行将标售1,300亿的定存单，虽比先前每月1,200亿的规模增加了100亿台币，不过以目前的资金情势而言，不致因此紧缩。

〞钱还蛮多的，至少目前情况都还好。〞一位大型金融机构交易人士表示。

他们也认为，下周也还有不少宝岛债和美元债的交割，但市场宽裕的资金情势应能消化。

〞因为通货回笼有几千亿，钱还是比较多吧。〞一位大型证券商交易人士说。

下周的交割因素有：周二(3日)高盛金融债5.25亿人民币，德意志银行发行9.32亿人民币债券，韩国输出入银行10亿人民币债券；周四(5日)MAYBANK交割4.1亿人民币；下周初(2日)金融债还本，包括开发金控50亿台币，台北富邦20.5亿台币。

央行资料显示，2月25日单日通货回笼489.05亿台币，累计发行数为2兆(万亿)513.5亿台币。

周四摩根大通 发行30年期美元债共3.65亿美元。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，公司债RP主要成交在0.63-0.65%，均大致稳于上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，大致与先前区间相似。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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