中国金融：今年春节银联卡跨行交易同比增速提高，境外交易增近五成

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透北京2月26日 - 银行卡组织--中国银联发布最新交易数据显示，2015年春节期间（2月18日-24日），银联卡跨行交易总金额和交易总笔数同去年春节相比增速分别提高至16%和26%，其中银联卡境外交易笔数同比增近50%。
银联报告表示，今年春节，银联卡跨行交易总金额达到2,381亿元人民币，交易总笔数2.7亿笔；而银联卡境外交易笔数快速增长，体现持卡人在境外更频繁地使用银联卡消费。
“境外用卡方面，在韩国、台湾、美国等多个银联卡受理环境好、专属优惠多的市场，银联卡交易量高速增长；同时，受多国货币贬值因素影响，日本、俄罗斯和欧洲等也成为羊年春节的热门出境游目的地。”报告称。
报告显示，春节期间，通过银联移动与互联网平台交易额同比增长85%；同时，七天长假旅游出行火爆，旅行社、大型景区售票商户交易额同比增88%，航空、铁路和公路客运类购票交易总额则增长58%。
此外，春节前一周，境内银联卡跨行交易总金额和总笔数均创历史新高，单日交易金额和笔数峰值分别达到2,129亿元和9,446万笔。过年返乡与旅游错峰出行叠加，节前刷卡消费在交通行业增长尤为明显，航空、铁路和公路客运类购票交易额同比增95%，加油类则增长62%。而由于年前取款需求旺盛，全国跨行取款单日最高超过300亿元，较平日增长200%。
人民币兑美元即期 周四随中间价微反弹，但开盘即离跌停位不到十个点子，指向今日走势呈“死水微澜”。交易员称，春节后信用卡还款与利用在离岸价差的套利盘共同驱动购汇，但众多中资大行结汇令跌停位久攻不破。
中国国家外汇管理局此前公布银行结售汇数据显示，今年1月，银行结售汇逆差规模504亿元人民币；其中，银行代客结售汇逆差规模扩至714亿元人民币。（完） (发稿 李贺; 审校 张喜良)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-