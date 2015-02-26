港股业绩：友邦保险去年度净利升22%胜预期，受中港业务增长带动

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透香港2月26日 - 按市值计亚洲第三大寿险公司--友邦保险 周四公布，去年度净利按年上升22%，优于市场预期，主要受中国和香港的业务增长带动。
该公司于联交所的公告显示，截至2014年11月底止年度纯利为34.5亿美元，高于汤森路透综合分析师预测的32.07亿美元。上年同期为28.24亿美元。
该公司拟派发末期股息每股0.34港元，全年派息0.5港元，年度每股营运盈利为0.2431美元。
友邦保险首席执行官兼总裁杜嘉琪(Mark Tucker)称，去年的新业务价值录得创新高的18.45亿美元，按年上升24%，业绩明确反映公司业务模式的实力。
“董事会建议增加末期股息19%，足证我们的业务稳健、业绩强劲，以及对友邦保险的亮丽前景充满信心。”他并说。
投行高盛的评论指出，友邦保险整体业绩大致符合该行预期，最主要的惊喜在于中国的新业务价值按年增长55%，高于该行预估的49%增幅。马来西亚的新业务价值升34%亦好于高盛的预期，而香港和泰国分别增长32%及13%则符预期。
新业务价值反映新造保单盈利能力，而友邦保险去年的新业务价值利润率按年上升5个百分点至49.1%。反映保险公司企业价值的内涵价值亦升10%至372亿美元。
友邦保险在亚太区17个市场营运，于去年11月末的总资产值为1,670亿美元。
该股早盘收升0.88%，报46.1港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-