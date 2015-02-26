版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 12:25 BJT

港股业绩：友邦保险去年度净利升22%胜预期，受中港业务增长带动

路透香港2月26日 - 按市值计亚洲第三大寿险公司--友邦保险 周四公布，去年度净利按年上升22%，优于市场预期，主要受中国和香港的业务增长带动。

该公司于联交所的公告显示，截至2014年11月底止年度纯利为34.5亿美元，高于汤森路透综合分析师预测的32.07亿美元。上年同期为28.24亿美元。

该公司拟派发末期股息每股0.34港元，全年派息0.5港元，年度每股营运盈利为0.2431美元。

友邦保险首席执行官兼总裁杜嘉琪(Mark Tucker)称，去年的新业务价值录得创新高的18.45亿美元，按年上升24%，业绩明确反映公司业务模式的实力。

“董事会建议增加末期股息19%，足证我们的业务稳健、业绩强劲，以及对友邦保险的亮丽前景充满信心。”他并说。

投行高盛的评论指出，友邦保险整体业绩大致符合该行预期，最主要的惊喜在于中国的新业务价值按年增长55%，高于该行预估的49%增幅。马来西亚的新业务价值升34%亦好于高盛的预期，而香港和泰国分别增长32%及13%则符预期。

新业务价值反映新造保单盈利能力，而友邦保险去年的新业务价值利润率按年上升5个百分点至49.1%。反映保险公司企业价值的内涵价值亦升10%至372亿美元。

友邦保险在亚太区17个市场营运，于去年11月末的总资产值为1,670亿美元。

该股早盘收升0.88%，报46.1港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐