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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 12:53 BJT

《2015年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月26日

路透上海2月26日 - 中国央行公开市场周四春节后首次操作，进行了380亿元人民币逆回购，但由于春节
前操作的逆回购大量到期，本周净回笼达1,420亿元，为近五个月来首次单周净回笼。
    
    尽管节后现金将会逐步回流银行体系，但在逆回购以及国库现金定存集中到期的冲击下，短期资金仍显偏
紧，央行继续通过小量逆回购操作传递维稳意图。
    
    市场人士并认为，公开市场近期的主要基调仍是根据资金面的松紧程度进行灵活调节，以维持市场相对平
稳的预期。
        
    以下为2015年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       +2,580  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/2/18-2/28     --       --         --        --        380    1,800       -1,420
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/2/16-2/17     --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/2/7-2/15      --       --         --        --      2,400      350       +2,050
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/31-2/6      --       --         --        --      1,200      300         +900  
    -------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/24-1/30     --       --         --        --      1,050      500         +550  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/17-1/23     --       --         --        --        500      --          +500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/10-1/16     --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/5-1/9       --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/1-1/4       --       --         --        --        --       --             0
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2014年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     3.因春节假期调休，相应统计期间分别调整为2/7-2/15、2/16-2/17和2/18-2/28。(完)

 (整理 边竞; 审校 吴芳)
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