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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 13:00 BJT

香港股市：恒指早盘上涨0.8%，恒生国企指数涨1.3%

路透上海2月26日 - 香港股市周四早盘上涨。

中午时分，香港恒生指数 升0.8%至24,976.20点。恒生国企指数 涨1.3%至12,224.13点。

涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 报在121.47。

该指数高于100意味着同时在两地上市的公司，A股较香港H股溢价。

恒生指数成分股早盘成交量为9亿股。 (完)
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