香港个股：中电控股未来10年将加强在中国、印度及东南亚地区业务投资

路透香港2月26日 - 香港主要供电及发电商--中电控股 周四称，为应对市场变化，根据经修订的投资策略，公司将在未来十年加强对中国、印度及东南亚地区业务发展。

中电控股主席米高嘉道理(Michael Kadoorie)在业绩报告中称，面对成熟经济体系的电力需求出现了前所未见的大幅下滑、燃料市场急剧波动、全球经济增长结构性转向亚洲地区、集团主要业务所在地不断收紧环保法规等因素，公司于去年初全面检讨了集团的投资策略，并作出修订，以推动股东回报的增长。

“未来十年，中电控股将继续以香港业务为策略核心，藉与南方电网、中广核集团的长期伙伴关系开拓南中国的商机，”他说，“同时专注于中国内地和印度这两个全球发展最蓬勃市场的可再生能源及高效益燃煤发电项目，并在资金容许下在个别东南亚国家寻找其他发展机会。”

至于此前致力开拓的澳洲市场，他说，中电控股将于未来数年重塑澳洲业务的资产价值，因澳洲与西欧和北美的成熟经济体一样正经历重大转变，包括用电需求出现前所未见的下降、发电容量过剩和批发电价下跌，预期未来数年澳洲市场仍要面对这些困难。

中电控股于2014年度营运盈利按年升8.1%至100.62亿港元，计入青电及港蓄发收购项目的净收益、Narrabri煤层气项目的减值拨备及其他单次性项目后，总盈利则升85%至112.21亿港元。

公司拟派发第四期中期股息每股1港元，全年派息2.62港元，年度每股盈利4.44港元。

综合收入按年下降12%至922.59亿港元。澳洲业务占公司收入比重55%，然营运盈利的占比仅7.5%；香港业务则是最大的盈利来源，在整体收入及营运盈利的占比分别为39%及77%。

中电控股提及，今年将更加倚赖西气东输二线的天然气供应，令燃料成本大增，但近月来油价急跌，而西气东输二线管道天然气价格中有一部分是与油价挂钩，若油价持续处于低水平，将有助纾缓天然气对电价的影响。

香港时间13:31，该股跌0.43%，报68.85港元。（完）

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