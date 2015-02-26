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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 13:21 BJT

日本债市：价格持坚，此前两年券标售有良好需求

日本央行根据全面宽松计划实施购债，造成日债流动性降低，令市场更为动荡，标售结果也愈加受到市场参与者的关注。

周四标售2.7万亿日圆两年期公债的投标倍数为4.39，前次在1月的标售为4.25。

3月10年期公债期货 持平在147.85，此前触及148.00的三周高位，市场人士称，这是因期权相关买盘所致。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.025% +0.5 0.020%

五年期公债 0.095% +0.5 0.090%

10年期公债 0.335% +0.0 0.335%

20年期公债 1.145% +1.0 1.135%

30年期公债 1.410% +3.0 1.380%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.88 +0.03 147.85

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校　郑茵)
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