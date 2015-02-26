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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 13:25 BJT

欧股业绩：沃尔沃汽车2014年营业利润增长17.5%，营收升至纪录高位

路透斯德哥尔摩2月26日 - 吉利控股集团旗下的汽车生产企业沃尔沃汽车周四公布，2014年营业利润增长17.5%，因其在中国和欧洲的成长提振营收升至纪录高位，抵消了在美国市场份额下降的影响。

沃尔沃表示，全年营业利润从上年的19.2亿瑞典克朗升至22.5亿。该公司是吉利控股集团于2010年从福特汽车 手中收购的。

2014年沃尔沃营收从上年的1,222.5亿瑞典克朗升至1,299.6亿。(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)
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