台湾货币市场：短率持稳低位，通货回笼量能增温冲淡月底紧缩效应

* 月底短率仍旧持稳低位

* 通货回笼冲淡月底效应

* 短票交投偏淡利率持平

记者 詹静宜

路透台北2月26日 - 台湾银行间短率周四仍持稳低位。资金调度人士指出，随着农历年后通货回笼量能增温，银行间资金水位明显垫高，冲淡月底紧缩效应，短率续持于既有区间、变化不大。

展望下周，大型银行交易员指出，下周通货回笼效应料会持续，加以下周三将迈入新的提存期，旬初资金情势料更为宽松，预计3月中旬以前短率可望徘徊现有区间低位。

〞因为通货回笼，这个月底风平浪静。〞一位大型官股银行交易员说。

资金调度人士也指出，因周五逢假期休市，今日积数算四天份，吸引部分银行趁机调整积数，而年后通货回笼因素已垫高周三银行间累积超额准备突破4,500亿台币，银行间去化资金销积数的压力略有增高。

据央行公布的每日通货发行金额显示，上周二(17日)通货发行数攀高至2兆1,268亿台币，较上年最高发行额的1兆9,810亿增加1,458亿，创历年新高。周三通货回笼约489.05亿台币，上日通货回笼265.17亿，发行数稍降至2.05兆(万亿)。

本地时间13:30时：

--台币兑美元 暂升9.7分，报31.435。

--台湾加权股价指数 跌0.54%，报9,647.00点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.389%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.388-0.400%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率暂落在0.388-0.460%，上日成交区间0.385-0.450%；两周拆款利率区间在0.415-0.460%，上日在0.388-0.460%。

**短票利率持稳**

短票市场方面，交易人士表示，此前避开资金落点月底，票券商间资金缺口小，且发票量亦偏低，交投以到期续作为主，短票利率仍旧持平低位。

〞连假前夕交投冷淡。〞一位大型票券商交易员说。

今日票券商与银行承作的自保短票多落点于3月底前，成交利率为0.60-0.61%，跨过3月季底短票则成交在0.61-0.62%，不过多数银行对跨季资金仍有疑虑，跨季短票交投仍不多，大致同于上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.596%，前日平均利率0.603%，成交量为53亿台币，交投渐回温。

周四存单到期金额3,088.50亿台币，存单发行金额稍晚央行公布。 周五因本地假期休市一天。

下周央行存单到期金额为2兆(万亿)3,580.1亿台币，落点分别为周一6,543.80亿、周二 1,897.5亿、周三4,698亿、周四7,629.8亿及周五2,811亿。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为662亿台币，累积超额准备为4,530亿台币、加计前期1%的超额准备为5,821亿台币。

**RP利率平稳**

债券市场附买回(RP)市场周四大致平稳，虽然今日是2月的最后一个交易日，不过年后通货回笼效应持续影响市场，资金情势稳中有松。

交易商表示，下周仍有不少宝岛债的交割因素，不过因时序回到月初，且通货回笼持续，预料资金将偏向稳健。至于央行3月初虽较先前增发100亿台币的定存单，但预料资金宽裕之下，市场资金情势不致因此吃紧。

一位大型票券商交易人士则表示，下周(4日)央行将标售1,300亿的定存单，虽比先前每月1,200亿的规模增加了100亿台币，不过以目前的资金情势而言，不致因此紧缩。

〞钱还蛮多的，至少目前情况都还好。〞一位大型金融机构交易人士表示。

他们也认为，下周也还有不少宝岛债和美元债的交割，但市场宽裕的资金情势应能消化。

〞因为通货回笼有几千亿，钱还是比较多吧。〞一位大型证券商交易人士说。

下周的交割因素有：周二(3日)高盛金融债5.25亿人民币，德意志银行发行9.32亿人民币债券，韩国输出入银行10亿人民币债券；周四(5日)MAYBANK交割4.1亿人民币；下周初(2日)金融债还本，包括开发金控50亿台币，台北富邦20.5亿台币。

央行资料显示，2月25日单日通货回笼489.05亿台币，累计发行数为2兆(万亿)513.5亿台币。

周四摩根大通 发行30年期美元债共3.65亿美元。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，公司债RP主要成交在0.63-0.65%，均大致稳于上日。