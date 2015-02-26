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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 13:47 BJT

澳洲股市：收低自七年高位回落，因经济数据疲弱

路透悉尼2月26日 - 澳洲股市周四自数年高位回落，因经济数据疲弱及企业获利有好有坏，使得投资人几无买进的诱因。

澳股指标S&P/ASX 200指数 下跌0.6%或36.4点至5,908.5点，大盘周三创下七年收盘高位。(完)
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