新兴汇市：泰铢领涨亚币，因美联储似将推迟升息

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
印尼卢比兑美元 小升，因央行持续警告会干预汇市，尽管称 没有为卢比汇率设定目标水准。 美联储主席叶伦周三对美国众议院金融服务委员会的证词中，并没有 提供任何有关升息时间的额外线索。 “亚币得到喘息，且将暂时持坚，因市场延后美国升息预期，”东部 证券汇市暨债市分析师Yuna Park表示。 “然美元强劲仍不变，因此只有基本面强健的货币才会受惠，”Park 表示。 她并称，印度卢比 、泰国泰铢和菲律宾披索 将是 其中的受惠者。 泰铢兑美元一度大涨0.5%至32.353，为10月28日以来最高。 马币上涨，因定盘相关需求促使交易员回补空仓。 亚洲 当日 今年以来 20 14年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收 市价 日圆 118.94 118.87 -0.06 +0.61 1 19.66 坡元 1.3537 1.3532 -0.04 -2.05 1 .3260 台币 31.438 31.532 +0.30 +0.89 3 1.718 韩元 1096.83 1099.00 +0.20 +0.23 10 99.30 泰铢 32.38 32.52 +0.43 +1.61 32.90 菲律宾披索 44.08 44.12 +0.09 +1.45 44.72 印尼卢比 12863.00 12872.00 +0.07 -3.75 123 80.00 印度卢比 61.96 62.03 +0.11 +1.73 63.03 马币 3.6000 3.6055 +0.15 -2.88 3 .4965 人民币 6.2596 6.2598 +0.00 -0.89 6 .2040 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译/审校 于春红/戴素萍/高琦)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-