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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 14:09 BJT

新兴汇市：泰铢领涨亚币，因美联储似将推迟升息

印尼卢比兑美元 小升，因央行持续警告会干预汇市，尽管称
没有为卢比汇率设定目标水准。
    
    美联储主席叶伦周三对美国众议院金融服务委员会的证词中，并没有
提供任何有关升息时间的额外线索。
    
    “亚币得到喘息，且将暂时持坚，因市场延后美国升息预期，”东部
证券汇市暨债市分析师Yuna Park表示。
    
    “然美元强劲仍不变，因此只有基本面强健的货币才会受惠，”Park
表示。
    
    她并称，印度卢比 、泰国泰铢和菲律宾披索 将是
其中的受惠者。
    
    泰铢兑美元一度大涨0.5%至32.353，为10月28日以来最高。
    
    马币上涨，因定盘相关需求促使交易员回补空仓。
    
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    泰铢             32.38     32.52   +0.43   +1.61     
32.90
    菲律宾披索       44.08     44.12   +0.09   +1.45     
44.72
    印尼卢比      12863.00  12872.00   +0.07   -3.75  123
80.00
    印度卢比       61.96     62.03   +0.11   +1.73     
63.03
    马币            3.6000    3.6055   +0.15   -2.88    3
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    (完)
    
      
      
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 (编译/审校 于春红/戴素萍/高琦)
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