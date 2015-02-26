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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 14:23 BJT

韩国汇市：韩元小幅收高，出口商需求提供支撑

路透首尔2月26日 - 韩国韩元兑美元 周四小幅走强，出口商月底结汇需求提供支撑。

韩元/美元 在本地市场收报1,097.2韩元，周三收报1,099.0。(完)

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(编译 郑茵 审校 杜明霞)
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