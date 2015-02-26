港股业绩：创兴银行去年净息差扩阔，对内地非银行对手风险承担大增

标题新闻：OPEC内外产油国考虑将减产协议延长九个月或更多，以覆盖明年首季需求疲弱期-消息
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路透香港2月26日 - 获广州市政府企业入主一年的香港本地银行--创兴银行 周四公布，去年度净息差（净利息收益率）扩阔32个基点，主要受客户贷款及债券投资增长带动，期内对内地非银行对手的风险承担亦大幅增加。
公告显示，创兴去年度净息差为1.58%，以半年计，下半年的净息差为1.64%，高于上半年的1.52%。这好于其主要竞争对手的表现，恒生 和东亚 此前公布去年净息差基本持平或略有下降。
创兴表示，期内客户贷款总额增加26%至569.25亿港元，其中部分增幅源于跨境贸易融资及企业借贷业务之增长。而企业债券投资更按年上升84%至121.69亿港元，主要是信用评级达投资级别的大型企业或在香港联交所上市的大型企业所担保或发行的优先债券。
“资产负债表内对内地非银行对手的风险承担较上年度增加86%，主要为对内地及香港客户的债券投资及贷款。”该行并称。
但由于风险业务快速发展，去年末的普通股权一级资本比率降至9.6%，上年末则为10.82%。一级资本比率和总资本比率分别升至12.77%及15.94%。
广州越秀集团于去年2月完成对创兴的收购，经过一年时间，创兴的业绩明显增长，去年度净利同比大升3.9倍至27.42亿港元，撇除出售创兴银行中心收益所得净利仍升42%。期内净利息收入与非利息收入分别增长35%及6%。
展望未来，创兴表示，将配合越秀集团本身优势，以广州作为全新发展起点，大力拓展内地巿场，全速加快国内业务发展及营业网点布局。
香港时间14:23，该股升1.22%，报18.3港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：here (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-
路透新加坡5月8日 - 亚洲柴油现货价差周一走坚，交易员称受印尼 的现货需求支撑。 印尼国家石油公司(Pertamina)分两次招标，求购10万桶300ppm柴油 以及20万桶航煤，交货时间在6月，招标截止5月12日。 日本昭和壳牌石油表示，上周四晚将四日市炼厂日加工能力为15.5万 桶的第三原油蒸馏装置关闭进行检修。 贸易商称，肯尼亚石油进口商将从Gapco和Vivo Energy进口145,299 吨航煤，交付时间为6-7月，价格分别较中东报价每吨升水3.69和2.74美 元。 这些公司还将从KenolKobil和Kencor购买236,849吨航煤，每吨升水 介于5.13-27.72美元。 印度石油公司称，正在与沙特阿美就投资进行谈判，其中包括在印度 西海岸投资一个大型项目，这样可以在原油供应过剩之际帮助沙特锁定客 户。 印度石油公司董事长B. Ashok周一称，最终投资决定预计在2018年底 或2019年初做出。 Puma Energy与Asia