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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 14:31 BJT

港股业绩：创兴银行去年净息差扩阔，对内地非银行对手风险承担大增

路透香港2月26日 - 获广州市政府企业入主一年的香港本地银行--创兴银行 周四公布，去年度净息差（净利息收益率）扩阔32个基点，主要受客户贷款及债券投资增长带动，期内对内地非银行对手的风险承担亦大幅增加。

公告显示，创兴去年度净息差为1.58%，以半年计，下半年的净息差为1.64%，高于上半年的1.52%。这好于其主要竞争对手的表现，恒生 和东亚 此前公布去年净息差基本持平或略有下降。

创兴表示，期内客户贷款总额增加26%至569.25亿港元，其中部分增幅源于跨境贸易融资及企业借贷业务之增长。而企业债券投资更按年上升84%至121.69亿港元，主要是信用评级达投资级别的大型企业或在香港联交所上市的大型企业所担保或发行的优先债券。

“资产负债表内对内地非银行对手的风险承担较上年度增加86%，主要为对内地及香港客户的债券投资及贷款。”该行并称。

但由于风险业务快速发展，去年末的普通股权一级资本比率降至9.6%，上年末则为10.82%。一级资本比率和总资本比率分别升至12.77%及15.94%。

广州越秀集团于去年2月完成对创兴的收购，经过一年时间，创兴的业绩明显增长，去年度净利同比大升3.9倍至27.42亿港元，撇除出售创兴银行中心收益所得净利仍升42%。期内净利息收入与非利息收入分别增长35%及6%。

展望未来，创兴表示，将配合越秀集团本身优势，以广州作为全新发展起点，大力拓展内地巿场，全速加快国内业务发展及营业网点布局。

香港时间14:23，该股升1.22%，报18.3港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：here (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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