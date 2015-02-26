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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 14:28 BJT

日本股市：日经指数创15年新高，FED主席叶伦温和讲话提振风险偏好

路透东京2月26日 - 日本股市日经指数周四创15年新高，之前对冲基
金据察曾买入股指期货；权重股上扬，因美国联邦储备理事会(美联储，F
ED)主席叶伦发表温和言论，使得投资者风险偏好改善。
    
    日经指数 收高1.1%报18,785.79点，为2000年4月以来最高收
位。
    
    东证股价指数 涨0.9%至1,521.68点，JPX日经400指数<.JPXNK
400>亦升0.9%至13,791.15点。
    
   市场观察人士说，日本国家公务员共济组合连合会(简称国公连/KKR) 
将把其国内股票持仓目标配比从8%增至25%的消息，也激励了市场人气。K
 KR是负责管理日本公务员养老金的组织。(完)
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