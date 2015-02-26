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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 14:54 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：市场预期多国还将进一步宽松政策

0642 GMT
    
    * 澳元/美元下滑0.43%，新西兰元/美元上涨0.19%，美元/日圆上升0
.10%，澳元/新西兰元下滑0.51%
    * 日股日经指数上涨1.08%，中国股市沪综指上涨1.67%，MSCI明晟亚
太地区(除日本)指数 下跌0.21%，美国十年期公债收益率
报1.9584%
    * 澳洲去年第四季企业投资降至三年低点，因大宗商品价格下滑令矿
商紧缩开支。该数据增加了澳洲央行将来进一步降息的机率。 
    * 日本央行总裁黑田东彦称，在扩张资产负债表方面未设上限
    * 中国股市上扬，因市场预期政府将出台宽松举措
    * 欧洲开盘(r.reuters.com/dec27t)
    
  
 (编译 高琦 审校 戴素萍)
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