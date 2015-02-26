版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 14:57 BJT

台湾股市：收跌惟周线及月线双收红，下周有望高档整理伺机盘坚

路透台北2月26日 - 台湾股市周四收跌，惟受惠此前两日涨多，周线及月线双双收红。分析师指出，短线台股涨多略见拉回压力，但目前偏多态势并未改变，展望下周仍有望高档整理再伺机盘坚。

台湾加权股价指数 收低0.80%，报9,622.10点，周线涨0.97%、月线大涨2.78%；成交初值 为951.38亿台币，上交易日修正后为971.95亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，由于近期台股涨多稍见小幅获利回吐卖压，且MSCI季度调整自今日盘后生效，而台股权重稍遭调降致尾盘指数略有压低；不过台股多头结构并未受到破坏，只是涨多拉回整理的压力仍在。

他亦称，根据过去15年资料统计，元宵节(下周四)过后10天上涨机会高达80%，因此仍乐观看待下周台股走势，下周世界行动通讯大会(MWC)新品发表及大陆人大和政协两会召开或将带动台股盘坚契机。

“合情合理，涨多做技术性回档是可以接受的，尾盘因MSCI盘后生效有点甩尾，不过并不妨碍开红盘以来涨多格局。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。

他并表示，随着年后通货回笼，央行将扩大冲销过剩资金，台股涨多却欠缺资金行情支撑，加以外资自12月中旬以来已买超台股达2,000亿台币，较难期待外资再大幅买超，预计下周台股高档整理机会较高，暂估主要区间落在9,600-9,800点。

美国股市标普500指数周三收低，Nasdaq指数结束10日连涨之势，因投资者对苹果 升势获利了结，但道指小升，再创纪录最高收位。

亚洲股市今日涨多跌少。本地时间14:43时，除了台股收黑外，日股 及沪综指 皆大涨逾1%，韩股 收升0.13%，香港恒生指数 也上涨0.4%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐