台湾股市：收跌惟周线及月线双收红，下周有望高档整理伺机盘坚

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透台北2月26日 - 台湾股市周四收跌，惟受惠此前两日涨多，周线及月线双双收红。分析师指出，短线台股涨多略见拉回压力，但目前偏多态势并未改变，展望下周仍有望高档整理再伺机盘坚。
台湾加权股价指数 收低0.80%，报9,622.10点，周线涨0.97%、月线大涨2.78%；成交初值 为951.38亿台币，上交易日修正后为971.95亿。
日盛投顾协理钟国忠表示，由于近期台股涨多稍见小幅获利回吐卖压，且MSCI季度调整自今日盘后生效，而台股权重稍遭调降致尾盘指数略有压低；不过台股多头结构并未受到破坏，只是涨多拉回整理的压力仍在。
他亦称，根据过去15年资料统计，元宵节(下周四)过后10天上涨机会高达80%，因此仍乐观看待下周台股走势，下周世界行动通讯大会(MWC)新品发表及大陆人大和政协两会召开或将带动台股盘坚契机。
“合情合理，涨多做技术性回档是可以接受的，尾盘因MSCI盘后生效有点甩尾，不过并不妨碍开红盘以来涨多格局。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。
他并表示，随着年后通货回笼，央行将扩大冲销过剩资金，台股涨多却欠缺资金行情支撑，加以外资自12月中旬以来已买超台股达2,000亿台币，较难期待外资再大幅买超，预计下周台股高档整理机会较高，暂估主要区间落在9,600-9,800点。
美国股市标普500指数周三收低，Nasdaq指数结束10日连涨之势，因投资者对苹果 升势获利了结，但道指小升，再创纪录最高收位。
亚洲股市今日涨多跌少。本地时间14:43时，除了台股收黑外，日股 及沪综指 皆大涨逾1%，韩股 收升0.13%，香港恒生指数 也上涨0.4%。(完)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-