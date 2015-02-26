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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 16:50 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月26日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *广州港集团 20 3 9 2/27簿记建档 平安银行 AAA 2/28 3/2 ======================================================================================= *兖矿集团 200 5 9 2/27簿记建档 农业银行 AAA(联合资信) 2/28 3/2

AA+(中债资信) ======================================================================================= *日照港集团 60 10 5 2/27簿记建档 农业银行 AA+(大公国际) 3/2 3/3

AA(中债资信) ======================================================================================= *华电集团 300 50 6 2/27-28簿记建档 建设银行 AAA 3/2 3/3

交通银行 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *广西建工集团 7 3 12 3/2簿记建档 农业银行 AA 3/4 3/5 ======================================================================================= *西部矿业集团 20 10 12 3/4簿记建档 浦发银行 AA+ 3/6 3/9 ======================================================================================= 桑德环境 15 5 12 2/27簿记建档 中信银行 AA 3/2 3/3

======================================================================================= 冀中能源集团 60 25 12 2/27簿记建档 中国银行 AAA 3/2 3/3 ======================================================================================= 广西北部湾 15 7.5 12 2/27簿记建档 建设银行 AA+ 2/28 3/2 国际港务集团 ======================================================================================= 齐鲁证券 40 20 88天 2/28招标 建设银行 AA+ 3/2 3/3

(最高发行余额) 中国银行

招商银行 ======================================================================================= 九州通 9 9 12 3/2簿记建档 中信银行 AA+ 3/4 3/5

======================================================================================= 山东玉皇化工 5 5 12 3/2簿记建档 交通银行 AA 3/4 3/5

中信建投证券 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *国电集团 65 30 5 3/2簿记建档 工商银行 AAA 3/3 3/4

建设银行 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)

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