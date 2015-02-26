《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月26日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *广州港集团 20 3 9 2/27簿记建档 平安银行 AAA 2/28 3/2 ======================================================================================= *兖矿集团 200 5 9 2/27簿记建档 农业银行 AAA(联合资信) 2/28 3/2
AA+(中债资信) ======================================================================================= *日照港集团 60 10 5 2/27簿记建档 农业银行 AA+(大公国际) 3/2 3/3
AA(中债资信) ======================================================================================= *华电集团 300 50 6 2/27-28簿记建档 建设银行 AAA 3/2 3/3
交通银行 =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *广西建工集团 7 3 12 3/2簿记建档 农业银行 AA 3/4 3/5 ======================================================================================= *西部矿业集团 20 10 12 3/4簿记建档 浦发银行 AA+ 3/6 3/9 ======================================================================================= 桑德环境 15 5 12 2/27簿记建档 中信银行 AA 3/2 3/3
======================================================================================= 冀中能源集团 60 25 12 2/27簿记建档 中国银行 AAA 3/2 3/3 ======================================================================================= 广西北部湾 15 7.5 12 2/27簿记建档 建设银行 AA+ 2/28 3/2 国际港务集团 ======================================================================================= 齐鲁证券 40 20 88天 2/28招标 建设银行 AA+ 3/2 3/3
(最高发行余额) 中国银行
招商银行 ======================================================================================= 九州通 9 9 12 3/2簿记建档 中信银行 AA+ 3/4 3/5
======================================================================================= 山东玉皇化工 5 5 12 3/2簿记建档 交通银行 AA 3/4 3/5
中信建投证券 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *国电集团 65 30 5 3/2簿记建档 工商银行 AAA 3/3 3/4
建设银行 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
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路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-