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债券 | 2015年 2月 26日 星期四 15:09 BJT

欧洲经济：法国财长称，与欧盟就赤字问题的谈判情况理想

路透维也纳2月26日 - 法国财长萨潘(Michel Sapin)对奥地利《标准报》表示，欧元区若想让经济成长和通胀率达到想要的水平，就必须采取限制程度较低的经济政策。他补充说，与欧盟就削减法国预算赤字的谈判情况“十分理想”。

当问及欧盟给予法国更多时间以达成赤字目标时，他说：“就我这方面而言，已经提出法国预算赤字(与GDP之比)到2017年降至3%。欧盟与法国在这方面的对话非常理想。”

“实际情况是，欧盟与法国在有关恰当的经济增速和恰当的赤字这些问题上，越来越接近相同的数字，”《标准报》周四发表的专访中这样援引他的讲话。(完)

(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
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