欧洲经济：法国财长称，与欧盟就赤字问题的谈判情况理想

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透维也纳2月26日 - 法国财长萨潘(Michel Sapin)对奥地利《标准报》表示，欧元区若想让经济成长和通胀率达到想要的水平，就必须采取限制程度较低的经济政策。他补充说，与欧盟就削减法国预算赤字的谈判情况“十分理想”。
当问及欧盟给予法国更多时间以达成赤字目标时，他说：“就我这方面而言，已经提出法国预算赤字(与GDP之比)到2017年降至3%。欧盟与法国在这方面的对话非常理想。”
“实际情况是，欧盟与法国在有关恰当的经济增速和恰当的赤字这些问题上，越来越接近相同的数字，”《标准报》周四发表的专访中这样援引他的讲话。(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
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路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。