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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 15:36 BJT

全球金市：金价连涨第二日，因预计美联储升息时间推迟

叶伦国会作证之后，一些分析师将美国开始加息的预期时间从之前的6月延后至9月甚至更晚。

这番言论支持“市场的看法，即美联储可能今年更晚加息，步伐将比此前预期更平缓，”澳新银行分析师Victor Thianpiriya表示。

美国4月期金 涨0.8%至每盎司1,211美元。

上海黄金交易所黄金较全球现货金价溢价仍在每盎司约4-5美元的水准保持坚挺，因中国2月18-24日假期过后，买家返回市场。

“中国仍对市场起到支撑作用。但这是否真的足以使金价上扬，我不这么认为，因为要想让金价上涨，就要出现供应短缺，而目前还未出现这种局面，”Thianpiriya说。

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价格 变动 涨跌% 今年迄今涨跌%

现货金 1211.11 6.71 +0.56 2.33

现货银 16.61 0.06 +0.36 6.07

现货铂金 1178.50 10.52 +0.90 -1.78

现货钯金 809.19 5.21 +0.65 2.08

COMEX期金 1211.00 9.50 +0.79 2.27

COMEX期银 16.62 0.19 +1.16 6.55

汇率

欧元/美元 1.1364

美元/日圆 118.94

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译/审校于春红/李爽/张若琪)
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