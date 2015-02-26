全球金市：金价连涨第二日，因预计美联储升息时间推迟

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
叶伦国会作证之后，一些分析师将美国开始加息的预期时间从之前的6月延后至9月甚至更晚。
这番言论支持“市场的看法，即美联储可能今年更晚加息，步伐将比此前预期更平缓，”澳新银行分析师Victor Thianpiriya表示。
美国4月期金 涨0.8%至每盎司1,211美元。
上海黄金交易所黄金较全球现货金价溢价仍在每盎司约4-5美元的水准保持坚挺，因中国2月18-24日假期过后，买家返回市场。
“中国仍对市场起到支撑作用。但这是否真的足以使金价上扬，我不这么认为，因为要想让金价上涨，就要出现供应短缺，而目前还未出现这种局面，”Thianpiriya说。
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价格 变动 涨跌% 今年迄今涨跌%
现货金 1211.11 6.71 +0.56 2.33
现货银 16.61 0.06 +0.36 6.07
现货铂金 1178.50 10.52 +0.90 -1.78
现货钯金 809.19 5.21 +0.65 2.08
COMEX期金 1211.00 9.50 +0.79 2.27
COMEX期银 16.62 0.19 +1.16 6.55
汇率
欧元/美元 1.1364
美元/日圆 118.94
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译/审校于春红/李爽/张若琪)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-