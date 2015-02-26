台湾债市：指标10年公债随美债小幅走低，观察下周一年存单标售结果

* 10年公债发行前交易殖利率小跌 * 殖利率曲线可能由陡转平 * 下周观察央行冲销力道 * 下周10年债104/5发行前交易的区间暂看1.57-1.62% 路透台北2月26日 - 台湾指标10年期公债104/5期 周四发行前交易跟随美债小幅收低。交易 员认为，三天假在即令交易心态偏向观望，成交清淡。不过下周美国即将公布非农就业数字，以及央行标售1, 300亿台币的定存单，将是观察的重点。 交易商表示，美债的走多带动今日台债全线的主流券殖利率偏下。但是市场仍然对十年期公债的标售不敢 太乐观，尽管特定金融机构对10年券的兴趣一直不差，但市场还是深怕今年以来财政部的截标动作难免，令追 价的买盘相当观望。 〞投资盘对10年券1.60%有兴趣的啦，(殖利率)弹不到那里去。不过往下走又会有卖压，〞一位大型本地 商银交易员认为。 3月10日财政部将标售10年期104/5期公债，目标金额400亿台币。目前各方对国际板美元债的发行高峰， 使得寿险业对中长券的需求不佳，多所疑虑，此外市场也对财政部的截标动作多所不满。 也有银行的交易员表示，若以过去五年平均值来看，台债五年和10年公债的利差平均在45-47基点，不过 目前已经扩大到61-62基点。不排除未来短券殖利率可能会有走高的反应，两者利差由宽趋窄。 **台湾央行加强冲销** 交易员也提到，台湾央行下周将每月冲销一年期定存单的金额由1,200亿、提高至1,300亿。这可能暗示着 台湾央行的未来举措。 不过也有商银的交易员说，〞现在一个月定存单到期四兆，基本上一天就到期二千亿，她(央行)一个月多 冲100亿，在量上面根本构不上紧缩!〞 此外，交易员也提及，在标售的结果来看，本周公布的一年期定存单加权平均得标利率已经走低至0.591% ，这是连续第四个月走低。〞在价(利率)上面，更谈不上紧缩了，〞前述交易员说。 也有交易员认为，今年长券殖利率向上主要反应了台湾本地筹码面的因素，若是强势美元的趋势反转，可 能令寿险业不愿再抱美元资产，这有可能会令寿险抢吃国际美元债的情况产生变化。 台湾央行周二表示，为了因应农历年关后通货回笼及金融机构资产配置需求，3月4日将标售1,300亿台币 的364天期定存单，2月间标售金额为1,200亿台币。 周三为止，央行可转让定期存单(NCDs)及定 期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,832.1亿台币。 他们预估，下周10年债104/5发行前交易的区间暂看1.57-1.62%；五年债103/15区间则暂估0.95-1.00%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/5 -0.86 1.5855 1.5845-1.5925 38.5 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 103/13 1.5940 5 103/15 0.9810 3 104/1 0.7400 2 104/3 0.6410 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)