中国债市：六个月期国库现金定存中标利率4.97%，明显高于上次--业内人士

美国股市：特朗普解雇FBI局长后涨跌互见，纳指创收盘新高
路透5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米事件，以及迪士尼和英伟达的业绩。
路透上海2月27日 - 业内人士周五透露，中国财政部与央行今日进行的500亿元人民币六个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为4.97%，较上次(1月22日)同期限品种高出近30个基点(bp)。
今日进行的国库现金定存为今年第二期，起息日为2月27日，到期日为8月28日。
今年以来已进行的国库现金定期存款招标情况如下：
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 500 六个月 1月22日 7月23日 4.68%
二期 500 六个月 2月27日 8月28日 4.97%
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合计 1,000
2014年财政部共进行了12期国库现金定期存款招标，期限包括三、六和九个月三种，总额6,200亿元。2013年、2012年和2011年的操作量分别为4,300亿元、6,900亿元和4,500亿元。(完)
(发稿 边竞；审校 林高丽)
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