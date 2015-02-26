路透基点：MBK正为台湾有线电视运营商中嘉网路寻求467亿台币再融资

路透香港2月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，韩国私 募股权投资公司MBK Partners LP正在为台湾有线电视运营商中嘉网路筹 措最多467亿台币（14.9亿美元）七年期贷款。MBK目前持有中嘉网路的多 数股权。 消息人士称，国泰世华银行、花旗、法国东方汇理银行、中国信托商 业银行、星展银行、京城银行和兆丰国际商业银行已经承销本案，作为牵 头行兼簿记行，承贷份额不等。中国信托商业银行预计还将担当额度分配 行职责。 消息人士补充称，还有一些银行受邀在一般银团组建阶段加入，以25 个基点的费率承贷20亿台币，可获得牵头行头衔。 银行回复截止日为周四。 该贷款以借款人的股票、土地和机械设备为抵押，包括以下部分：A 档是392亿台币的分期偿付贷款，用于为2012年9月取得的贷款提供再融资 ；B档是最高可达1.47亿美元的子弹式贷款，用于对MBK的股东进行股息支 付；B1档是最高为45亿台币的子弹式贷款，用于对B档贷款进行再融资；C 档是30亿台币循环贷款，用作运营资本。 B档和B1档加起来不能超过45亿台币。 A档贷款在最初三个月的起始利率为较三个月或六个月台北金融业拆 款定盘利率(TAIBOR)加码220个基点，之后将与借款人的整体负债与年率 化后利息、税项、折旧和摊销前利润(debt-to-annualised EBITDA)之比 挂钩： 该比例超过7倍，利率为250个基点； 该比例介于5.6-7倍，利率为220个基点； 该比例介于4.1-5.5倍，利率为200个基点； 该比例介于3.1-4倍，利率为170个基点； 该比例为3倍或以下，利率为150个基点。 B档贷款美元和台币部分在最初三个月的起始利率分别为，较三个月 或六个月Libor和Taibor加码235个基点，之后也与借款人的整体负债与年 率化后利息、税项、折旧和摊销前利润之比挂钩： 该比例超过7倍，利率为270个基点； 该比例介于5.6-7倍，利率为235个基点； 该比例介于4.1-5.5倍，利率为215个基点； 该比例介于3.1-4倍，利率为190个基点； 该比例为3倍或以下，利率为170个基点。 如果借款人动用了B档的美元资金，那么若TAIFX与Libor的息差超过4 5个基点，则借款人需要支付额外利率部分。 B1档和C档贷款的利率与B档台币部分一样。此外，C档贷款由30个基 点的承诺费。 2012年9月的那笔402亿台币贷款与当前这笔的架构相似。 这是MBK最近作出的又一次努力，公司试图退出对中嘉网路的投资已 经有一段时间。不过迄今为止，MBK出售股权的努力很艰难，许多人以为M BK在时机合适时将再度尝试，因为获得利润是公司的首要任务，而非运营 该业务。 一位消息人士称，如果这次再融资顺利完成，那么将给予MBK更多的 时间来挑选合适的买家。这也可能是一次债务重组，之前九个月进行的两 次出售尝试都失败了。（完） (编译 高琦 审校 杜明霞)