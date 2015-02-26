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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 16:09 BJT

路透基点：MBK正为台湾有线电视运营商中嘉网路寻求467亿台币再融资

路透香港2月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，韩国私
募股权投资公司MBK Partners LP正在为台湾有线电视运营商中嘉网路筹
措最多467亿台币（14.9亿美元）七年期贷款。MBK目前持有中嘉网路的多
数股权。
    
    消息人士称，国泰世华银行、花旗、法国东方汇理银行、中国信托商
业银行、星展银行、京城银行和兆丰国际商业银行已经承销本案，作为牵
头行兼簿记行，承贷份额不等。中国信托商业银行预计还将担当额度分配
行职责。
    
    消息人士补充称，还有一些银行受邀在一般银团组建阶段加入，以25
个基点的费率承贷20亿台币，可获得牵头行头衔。
    
    银行回复截止日为周四。
    
    该贷款以借款人的股票、土地和机械设备为抵押，包括以下部分：A
档是392亿台币的分期偿付贷款，用于为2012年9月取得的贷款提供再融资
；B档是最高可达1.47亿美元的子弹式贷款，用于对MBK的股东进行股息支
付；B1档是最高为45亿台币的子弹式贷款，用于对B档贷款进行再融资；C
档是30亿台币循环贷款，用作运营资本。
    
    B档和B1档加起来不能超过45亿台币。
    
    A档贷款在最初三个月的起始利率为较三个月或六个月台北金融业拆
款定盘利率(TAIBOR)加码220个基点，之后将与借款人的整体负债与年率
化后利息、税项、折旧和摊销前利润(debt-to-annualised EBITDA)之比
挂钩：
    该比例超过7倍，利率为250个基点；
    该比例介于5.6-7倍，利率为220个基点；
    该比例介于4.1-5.5倍，利率为200个基点；
    该比例介于3.1-4倍，利率为170个基点；
    该比例为3倍或以下，利率为150个基点。
    
    B档贷款美元和台币部分在最初三个月的起始利率分别为，较三个月
或六个月Libor和Taibor加码235个基点，之后也与借款人的整体负债与年
率化后利息、税项、折旧和摊销前利润之比挂钩：
    该比例超过7倍，利率为270个基点；
    该比例介于5.6-7倍，利率为235个基点；
    该比例介于4.1-5.5倍，利率为215个基点；
    该比例介于3.1-4倍，利率为190个基点；
    该比例为3倍或以下，利率为170个基点。
    
    如果借款人动用了B档的美元资金，那么若TAIFX与Libor的息差超过4
5个基点，则借款人需要支付额外利率部分。
    
    B1档和C档贷款的利率与B档台币部分一样。此外，C档贷款由30个基
点的承诺费。
    
    2012年9月的那笔402亿台币贷款与当前这笔的架构相似。
    
    这是MBK最近作出的又一次努力，公司试图退出对中嘉网路的投资已
经有一段时间。不过迄今为止，MBK出售股权的努力很艰难，许多人以为M
BK在时机合适时将再度尝试，因为获得利润是公司的首要任务，而非运营
该业务。
    
    一位消息人士称，如果这次再融资顺利完成，那么将给予MBK更多的
时间来挑选合适的买家。这也可能是一次债务重组，之前九个月进行的两
次出售尝试都失败了。（完）
    
      

 (编译 高琦 审校 杜明霞)
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