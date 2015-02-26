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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 16:52 BJT

台湾汇市：台币随韩元第二日收高，美联储主席讲话令升息预期延后

* 台币随韩元续弹，对FED升息预期延后

* 美元虽修正，但回档空间料有限

* 下周关注美国非农就业数据

* 实质交易区间估31.300-31.500

路透台北2月26日 - 台币兑美元 周四第二日收升，随韩元等亚币续弹。汇银人士表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦未承诺何时升息的效应犹在，且月底有出口商抛汇需求。

交易员指出，今日外资虽有买有卖，但午后外资买卖超数据出炉显示仍在台股买超84.23亿台币，再次推升台币实质价位挑战31.400关口，不过进口商在31.400以下低接美元买盘不少，让台币难脱狭幅整理格局。

〞台股虽跌，但外资还是汇入居多。〞一位本地银行交易员说。

台币兑美元本周虽受惠外资持续汇入走升，但实质交易依旧未脱农历年长假前31.300-31.600的区间。展望下周，交易员认为应有机会向区间的强方靠拢。

他们指出，美元在叶伦暗示美国不急于升息后，短线虽进入修正，不过由于下周五美国即将公布非农数据，预料在变数厘清之前，美元回档空间也有限。

另一外商银行交易员则称，农历春节期间，受非美货币走弱影响，有投机盘在海外无本金交割远期外汇(NDF)加码做多美元，一度将一个月期美元/台币冲高至31.800，不过开红盘后台币未如预期走贬，使得投机盘出现损失并有部分认输出场。接下就要观察，若台币现货一旦升逾31.400价位，是否引发投机盘进一步停损甚或反向加码放空台币。

本地公股银行交易员认为，台币现汇主要还是受外资流入带动升值，何时走势出现反转，就要看外资对台股何时变心转空，但截至目前为止，还看不出来任何端倪。

交易员预估，下周台币的交易区间料在31.300-31.500间。今日台币主要交易区间在31.386-31.505，上日交易区间在31.425-31.526。

海外无本金交割远期外汇市场中，一个月期美元/台币换汇点自溢价转为微幅折价。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.322/31.347，上日收在31.425。

台湾股市周四收跌，惟受惠此前两日涨多，周线及月线双双收红。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超84.23亿台币，连续13个交易日买超共计965.53亿台币。

多数新兴亚币周四上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话令市场推迟了升息预期。韩国韩元兑美元 周四小幅走强，出口商月底结汇需求提供支撑。韩元/美元 在本地市场收报1,097.2韩元，周三收报1,099.0。

下周全球重要经济事件与数据包括：

3/2(一)：汇丰中国制造业PMI终值、汇丰公布台湾2月PMI、德国Markit/BME制造业PMI、欧元区Markit制造业PMI、欧元区失业率。

3/3(二)：澳洲央行举行议息会议、中国全国政协会议召开、台湾经济部公布1月外销订单、欧元区生产者物价指数。

3/4(三)：美联储主席叶伦在公民预算委员会(CBC)颁奖晚宴上致辞、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表演说、美联储发布经济状况褐皮书、美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治发表演说、英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议、汇丰中国服务业PMI、台湾经济部公布1月工业生产指数。

3/5(四)：欧洲央行管理委员会会议后宣布利率决议、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说、中国全国人大三次会议召开、台湾央行公布2月底外汇存底、德国工业订单。

3/6(五)：美国公布2月非农就业数据。

环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.503 31.532 31.378-31.532 31.532 7.86 9.51

元太外汇经纪公司 31.505 31.530 31.378-31.530 31.530 3.25 4.93

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

美元/台币一个月期 -0.005/0.010 0.020/0.030 美元/台币六个月期 -0.055/-0.030 -0.030/-0.010 (完)

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