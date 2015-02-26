《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月26日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透香港2月26日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:05时,1港元=0.80704人民币< HKDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 9.35 6.41 1.81 南玻 9.23 5.81 1.97 深康佳 9.33 4.30 2.69 ST中华 8.79 3.99 2.73 ST中冠 24.82 10.79 2.85 深深宝 8.79 6.74 1.62 深华发 8.03 3.80 2.62 深赤湾 20.60 15.50 1.65 招商地产 25.49 20.67 1.53 特力 13.42 7.26 2.29 飞亚达 12.12 7.64 1.97 一致药业 50.79 39.17 1.61 深深房 6.36 3.77 2.09 ST盛润 8.82 6.38 1.71 深南电 8.14 4.13 2.44 深纺织 10.23 6.33 2.00 方大集团 9.22 4.74 2.41 深国商 14.74 8.31 2.20 深赛格 8.19 4.12 2.46 宝石 8.11 5.92 1.70 小天鹅 17.04 14.60 1.45 粤高速 4.91 3.42 1.78 晨鸣纸业 6.63 4.50 1.83 ST珠江 7.85 5.18 1.88 美菱电器 6.42 5.13 1.55 大冷股份 14.41 7.64 2.34 粤电力 7.00 5.91 1.47 佛山照明 11.52 7.10 2.01 江铃汽车 39.48 36.71 1.33 沙隆达 14.34 9.19 1.93 苏常柴 9.14 5.05 2.24 威孚高科 29.79 29.08 1.27 古井贡酒 31.14 23.35 1.65 ST东海 7.89 6.61 1.48 长安汽车 21.62 21.16 1.27 京东方 3.09 2.57 1.49 鲁泰 11.80 10.65 1.37 本钢板材 5.38 2.97 2.24 张裕 34.30 26.45 1.61 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-