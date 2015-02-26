《路透晚报》--2月26日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创15年新高，FED主席叶伦温和讲话提振风险偏好

日本股市日经指数周四创15年新高，之前对冲基金据察曾买入股指期货；权重股上扬，因美联储主席叶伦发表温和言论，使得投资者风险偏好改善。日经指数收高1.1%报18,785.79点，为2000年4月以来最高收位。东证股价指数涨0.9%至1,521.68点。

--中国股市：沪综指收升2.2%至近一个月新高，“一带一路”板块领涨大盘

中国股市沪综指收升2.2%至近一个月新高，“一带一路”板块领涨大盘。分析师指出，节后资金供求关系改善令大盘延续反弹，金融地产板块在持续调整后有所走强，“一带一路”、“京津冀一体化”等两会题材股有望成为近期市场热点，主板仍具备一定反弹动力，中小板、创业板则将继续调整。沪综指收报3,298.36点，涨69.52点或2.15%，此前收盘高点为2015年1月28日的3,305.74点；上证A股今日成交3,328亿元人民币，上一交易日为2,634亿元。

--香港股市：恒指略微收升，追随内地市场涨势

香港股市收升，追随中国内地市场强劲上扬之势，但表现不及大陆市场，因香港投资者有针对性地抛售地产、信息科技等领域的权重股，以及金沙中国等博彩类股。恒生指数涨0.5%报24,902.06点，恒生国企指数升1.4%报12,227.75点。

--汇市：澳元上涨而新西兰元下跌，市况淡静

澳元和新西兰元在主要货币中走势明显，但走向南辕北辙，因为两国经济形势表达出的讯号截然不同。美联储主席叶伦的证词陈述几乎未改变有关升息前景的争论，但可能导致升息时间预期推后到下半年。澳元兑美元、欧元和日圆之前都一度下跌0.5%，因第四季企业投资数据疲弱，但在欧洲盘初扳回一些跌幅。新西兰元兑美元和日圆都上涨0.4%，因该国意外录得贸易顺差。

--欧元债市：七年期德债收益率首次跌破零，因ECB下周将推出购债计划

德国七年期公债收益率首次跌破零，意大利公债收益率也在标售前下跌，这些迹象显示投资者热切期望买入欧元区公债。在本周希腊与国际债权人达成救助延长协议之后，市场焦点转向欧洲央行下周将实施的1万亿欧元公债购买计划。德国七年期公债收益率跌约2个基点，触及负0.003%新低。10年期公债收益率跌2个基点，至0.304%，仅略高于上月曾触及的记录低点0.298%。法国和芬兰10年期公债收益率分别触及纪录低位0.515%和0.328%，爱尔兰10年期公债收益率触及纪录低位0.947%。

--国际油市：布兰特原油跌向61美元，因美国原油库存上升

布兰特原油继昨日急速攀升后，周四又跌向每桶61美元，因为美国原油库存增加，抵消了需求复苏迹象带来的提振作用。0853GMT，布兰特原油期货跌0.10美元至每桶61.53美元，周三跳升逾5%。美国原油期货跌0.49美元至50.50美元，上日大涨逾3%。数据显示，因炼厂削减产量，上周美国原油库存增加840万桶，至4.341亿桶，这打击油价。

--全球金市：金价连涨第二日，因预计美联储升息时间推迟

金价连涨第二日，因美联储主席叶伦的最近讲话，把近10年来美国首次升息时间的预期推迟至今年稍后。中国强劲的黄金实货需求亦支撑金价，因中国买家在春节长假后返回市场。0852GMT时，现货金涨1%至日高1,216.30美元。

--金属期市：伦铜接近六周高位，因中国结束春节假期

伦铜升向六周高位，中国结束春节假期，交易商在第二季临近之际寻找中国需求的迹象，第二季需求通常最旺盛。0826GMT，LME三个月期铜上涨约1.8%至每吨5,879美元。市场走势仍不明朗，因消费大国中国本周逢假期致交易日减少，预计要到3月中市场交投才会升温。上海5月主力期铜合约跳涨1.4%，收报每吨42,680元人民币(6,819美元)。