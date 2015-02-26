《中国债市每日综述》受制资金面现券收益率及IRS续升，但宽松预期犹在

* 现券收益率及IRS续升，受制偏紧资金面

* 逆回购规模有限难解资金饥渴

* 政策宽松预期仍在，暂限制现券调整空间

* 收益率水平偏低，进一步走强需更多政策推动

路透上海2月26日 - 中国银行间市场周四现券收益率继续上行，IRS(利率互换)升幅则更为明显，因受制于持续偏紧的资金面。央行公开市场虽进行逆回购，但规模不大难解资金饥渴；不过政策宽松预期犹在，午后现券略有走稳。

交易员并指出，与居高不下的资金成本相比，目前的现券绝对收益水平已属偏低，若要维持强势仍需更多放松政策跟进。

“现券上了大概3-4个(基)点，IRS上的蛮多，有6-7个点；资金还是紧，而且逆回购量小，价格也没变，”上海一银行交易员称。

他谈到，以目前的利率债收益率来看其实是很难赚钱的，但市场一直在靠宽松预期支撑着。在预期的不断推动下，当前的收益率水平很大程度上已透支了未来的行情，如果未来政策的力度不及预期，市场可能会面临调整压力。

央行公开市场周四春节后首次操作，进行了380亿元人民币逆回购，但由于春节前操作的逆回购大量到期，本周净回笼达1,420亿元，为近五个月来首次单周净回笼。

上海另一银行交易员则认为，近期官媒金融时报关于通缩风险的文章令降息预期再起，在新的政策预期还未兑现的情况下，债市应还能维持相对强势。

中国金融时报周三刊登中国城市金融学会秘书长詹向阳文章称，从目前国内经济与货币的实际情况和数据来看，宏观经济形势严峻，货币供给增长和居民消费价格涨幅放缓，通缩离中国越来越近。

一级市场方面，国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.4865%，同时招标增发的三年和五年债结果分别为3.5507%和3.6369%；而七年期和10年品种继续出现倒挂，中标收益率分别为3.7236%和3.6560%。

国债期货主力合约TF1506 今日收报99.150元，较上日结算价跌0.234元，或0.24%。

剩余期限近9.74年的国开行固息债140229最新报价 在3.7350%/3.71%，上日尾盘为3.70%/3.68%。

**资金紧俏局面不改**

银行间市场周四主要回购利率多小涨，资金紧俏局面不改。交易员表示，在公开市场大量到期资金对冲下，央行今日少量逆回购投放对流动性助益有限，场内资金拆借仍未见明显缓解，而大行出资寥寥则令机构拆借更为不易。

交易员指出，虽然明日还将有国库现金招标驰援资金面，但短期估计难以很快奏效，机构多待现金回流之时资金面方能得到逐步改善。

“逆回购到期量太大了，相比之下，央行今天投放太少了。”上海一银行交易员表示，大行也不怎么出了，不少机构都加点借隔夜和七天。

他并指出，大行开盘定价导致回购利率仍旧小幅走低，但是市场上的实际情况是机构只能找大行融资，或者高价借入，一点办法也没有。

面对资金紧张局面，财政部明日还将进行国库现金投放。对此，上海另一银行交易员表示，估计暂时对资金缓解有限，机构多期待节后现金回流，而这至少需要一周时间。

中国财政部和央行将于周五(27日)进行今年第二期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，计划存款量500亿元人民币，期限六个月。