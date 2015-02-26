《中国债市每日综述》受制资金面现券收益率及IRS续升，但宽松预期犹在

金属期市：铜价下跌，因中国进口下滑、LME库存增加
“显然，供应商一直在累积铜库存，”澳洲国民银行的分析师Amy Li说道，“我们仍然预期中国住宅领域活动放缓，这意味着对基本金属的需求将下滑，包括铜在内。”
* 现券收益率及IRS续升，受制偏紧资金面
* 逆回购规模有限难解资金饥渴
* 政策宽松预期仍在，暂限制现券调整空间
* 收益率水平偏低，进一步走强需更多政策推动
路透上海2月26日 - 中国银行间市场周四现券收益率继续上行，IRS(利率互换)升幅则更为明显，因受制于持续偏紧的资金面。央行公开市场虽进行逆回购，但规模不大难解资金饥渴；不过政策宽松预期犹在，午后现券略有走稳。
交易员并指出，与居高不下的资金成本相比，目前的现券绝对收益水平已属偏低，若要维持强势仍需更多放松政策跟进。
“现券上了大概3-4个(基)点，IRS上的蛮多，有6-7个点；资金还是紧，而且逆回购量小，价格也没变，”上海一银行交易员称。
他谈到，以目前的利率债收益率来看其实是很难赚钱的，但市场一直在靠宽松预期支撑着。在预期的不断推动下，当前的收益率水平很大程度上已透支了未来的行情，如果未来政策的力度不及预期，市场可能会面临调整压力。
央行公开市场周四春节后首次操作，进行了380亿元人民币逆回购，但由于春节前操作的逆回购大量到期，本周净回笼达1,420亿元，为近五个月来首次单周净回笼。
上海另一银行交易员则认为，近期官媒金融时报关于通缩风险的文章令降息预期再起，在新的政策预期还未兑现的情况下，债市应还能维持相对强势。
中国金融时报周三刊登中国城市金融学会秘书长詹向阳文章称，从目前国内经济与货币的实际情况和数据来看，宏观经济形势严峻，货币供给增长和居民消费价格涨幅放缓，通缩离中国越来越近。
一级市场方面，国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.4865%，同时招标增发的三年和五年债结果分别为3.5507%和3.6369%；而七年期和10年品种继续出现倒挂，中标收益率分别为3.7236%和3.6560%。
国债期货主力合约TF1506 今日收报99.150元，较上日结算价跌0.234元，或0.24%。
剩余期限近9.74年的国开行固息债140229最新报价 在3.7350%/3.71%，上日尾盘为3.70%/3.68%。
**资金紧俏局面不改**
银行间市场周四主要回购利率多小涨，资金紧俏局面不改。交易员表示，在公开市场大量到期资金对冲下，央行今日少量逆回购投放对流动性助益有限，场内资金拆借仍未见明显缓解，而大行出资寥寥则令机构拆借更为不易。
交易员指出，虽然明日还将有国库现金招标驰援资金面，但短期估计难以很快奏效，机构多待现金回流之时资金面方能得到逐步改善。
“逆回购到期量太大了，相比之下，央行今天投放太少了。”上海一银行交易员表示，大行也不怎么出了，不少机构都加点借隔夜和七天。
他并指出，大行开盘定价导致回购利率仍旧小幅走低，但是市场上的实际情况是机构只能找大行融资，或者高价借入，一点办法也没有。
面对资金紧张局面，财政部明日还将进行国库现金投放。对此，上海另一银行交易员表示，估计暂时对资金缓解有限，机构多期待节后现金回流，而这至少需要一周时间。
中国财政部和央行将于周五(27日)进行今年第二期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，计划存款量500亿元人民币，期限六个月。
东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，从资金进出总量池子来看，总量上的资金应该是相对平衡的，但是，资金进出之间的领先/滞后关系将影响市场的资金松紧形势，使之整体上呈现相对紧张的格局，特别是在年初刚开工的时点，不同机构之间资金量的不匹配将增加市场紧张情绪。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
“显然，供应商一直在累积铜库存，”澳洲国民银行的分析师Amy Li说道，“我们仍然预期中国住宅领域活动放缓，这意味着对基本金属的需求将下滑，包括铜在内。”
* 招标品种：国开行1/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：1年：70亿；5年：50亿元；10年：140亿 * 招标时间：1/5/10年：5月9日9:30-10:30 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.70%-3.90%；4.20%-4.31%；4.23%-4.28% * 预测均值：3.77%；4.27%；4.26% 路透上海5月8日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期债。路透调查显示，监 管重压下债市疲弱不堪，一级配置力量亦难见起色，明日新债定位整体料仍偏高，预测均值分别为3.77%、4.2 7%和4.26%。 市场人士并认为，考虑到资金面近日趋于缓和，预计明日一年品种需求略有好转，但五年和10年期都难乐 观，而且目前收益率曲线熊平的势头未改，两个品种中标收益率大概率仍会倒挂。 “今天国债期货又是一顿叮咚乱砸，感觉是套保盘干的；现在遍地是尸体，没有人敢大量收。”上海一银 行交易员表示。 上海另一银行交易
路透5月8日 - 亚洲货币周一小升，中间路线候选人马克龙赢得法国总统大选，击败扬言带领法国退出欧盟的极右派候选人勒庞，令市场如释重负。 法国选举结果激励风险偏好回暖，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨逾0.5%，原油价格上扬逾1%。 继去年英国公投退欧引发全球市场震荡后，马克龙胜选缓解了民粹主义再度震撼上演的疑虑。 韩国大选也很受关注，韩元 在大选前小幅上扬。韩国将在周二举行总统选举，自由派候选人文在寅有望胜出。 在朝鲜加大力度进行核及导弹试验活动之际，文在寅若当选，将结束保守派执政九年的情况。 印度卢比 涨幅居前，得益于股市表现强劲。 印尼卢比 持平，此前印尼央行副总裁Sugeng表示，该行一直在外汇市场进行干预，以遏止卢比劲升。印尼卢比年初至4月中旬攀升2%，此后又掉头下跌0.5%左右。 美国方面，最新数据显示美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月料将升息，但由于