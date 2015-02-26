更新版 1-中国汇市：人民币小幅收升，中资大行结汇盘令汇价坚守

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
* 人民币小幅收升，中间价亦小升
* 濒临跌停位交投谨慎波动甚微
* 套利盘与节后信用卡还款驱动购汇
* 众多中资大行结汇力挽狂澜 (新增评论和收盘报价)
路透北京2月26日 - 中国人民币兑美元即期 周四随中间价小幅收升，脱离昨日收盘创下的逾28个月低位；但开盘即离跌停位不到10个点子，指向今日走势呈“死水微澜”。交易员称，春节后信用卡还款与利用在离岸价差的套利盘共同驱动购汇，但众多中资大行结汇令跌停位久攻不破。
他们并表示，银行自营盘交投清淡，因在窄幅波动的市况下盈利甚微，削减了操作动能，全天人民币即期最大波幅仅为20多个点子，不过与香港离岸人民币CNH的价差有扩大的势头。交易员并预计在3月两会（全国人大和政协会议）结束之前，市场的波动不会太大，中间价亦将维稳为主。
“这个市场死掉了，不会动了。”一城商行交易员说。
一股份行交易员指出，春节后购汇盘略占优势。市场情绪本已偏空，而长假出国游带动银联购汇，叠加境内外价差较阔吸引套利盘在境内购汇。但因临近跌停，交投情绪趋于谨慎，令汇价僵持。
“哎，天天固定汇率，其实也省力。”另一中资大行交易员亦感慨道。
节后信用卡还款购汇比较集中，亦令人民币承压。中国国家旅游局本周发布的报告显示，今年春节出境游人数达到518.2万人次，同比增长约10%。
全球汇市，美元周四温和走低，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦讲话后，连续第二日下跌。她的言论促使市场推后美国升息的预期时间。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2589 6.2598 0.01% 中间价 6.1379 6.1384 0.01% 成交额 202亿美元
日内美元/人民币相对于中间价最大 2.00% (上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 22 6.2582 6.2604 2015年来即期升贬值幅度 -0.88% 1年期美元/人民币掉期升水 1900
离岸人民币市场,北京时间16:48 今日 上日 1年期NDF 6.3845/6.3895 6.386 CNH即期 6.2664/6.2685 6.2702
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 倪蔚丹/李铮/李文科; 审校 黄凯/张喜良)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-