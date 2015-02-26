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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 16:37 BJT

《汇市简讯》中长期投资大户卖盘打压美元/日圆

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    * 中长期投资大户卖盘被视为美元/日圆从119.00附近下降20个点子
的原因
    * 交易商关注美债收益率自美联储主席叶伦讲话来大幅下降
    * 但美国10年期公债收益率下降20个基点时，美债与日债利差仅缩窄
6个基点
    * 美元/日圆下档可能比美债收益率所意味的更加有限
    * 日圆买价报118.70-20
    * 一目均衡云区顶部为118.37，基准线为118.56 (完)    
    
          
      
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 (编译 杜明霞；审校 于春红)
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