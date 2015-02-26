《汇市简讯》欧元/英镑受到欧洲央行和英国央行货币政策前景分歧拖累

0832GMT * 英国央行和欧洲央行货币政策前景分歧打压欧元/英镑 * 英国央行可能升息，而欧洲央行的量化宽松(QE)将全面展开 * 0.7305为逾七年新低，0.7309为亚洲低点，0.7314为周三低点 * 买单挂在0.73，卖单在0.7340 * 0.7340为2月20日低位，0.7345为周三高位，0.73485为周二高点 ( 完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 杜明霞；审校 高琦)