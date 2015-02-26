《汇市简讯》欧元/英镑受到欧洲央行和英国央行货币政策前景分歧拖累

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称马克龙当选法国总统减轻了市场震荡损及美国经济的忧虑
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0832GMT * 英国央行和欧洲央行货币政策前景分歧打压欧元/英镑 * 英国央行可能升息，而欧洲央行的量化宽松(QE)将全面展开 * 0.7305为逾七年新低，0.7309为亚洲低点，0.7314为周三低点 * 买单挂在0.73，卖单在0.7340 * 0.7340为2月20日低位，0.7345为周三高位，0.73485为周二高点 ( 完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 杜明霞；审校 高琦)
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