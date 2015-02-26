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市场报道 | 2015年 2月 26日 星期四 16:41 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑受到欧洲央行和英国央行货币政策前景分歧拖累

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    * 英国央行和欧洲央行货币政策前景分歧打压欧元/英镑
    * 英国央行可能升息，而欧洲央行的量化宽松(QE)将全面展开
    * 0.7305为逾七年新低，0.7309为亚洲低点，0.7314为周三低点
    * 买单挂在0.73，卖单在0.7340
    * 0.7340为2月20日低位，0.7345为周三高位，0.73485为周二高点 (
完)    
    
          
      
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X=

 (编译 杜明霞；审校 高琦)
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