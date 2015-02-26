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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 16:49 BJT

中国金融：1月末银行业总资产169.68万亿元，同比增长13.9%--银监会

路透北京2月26日 - 中国银监会周四发布银行业监管统计月度指标显示，截至今年1月末，银行业金融机构总资产169.68万亿元人民币，同比增长13.9%；总负债为157.18万亿元，同比增长13.4%。

统计指标显示，商业银行总资产1月末为132.41万亿元，同比增长13.8%；总负债122.57万亿元，同比增长13.2%。

按机构划分，大型商业银行1月末总资产达到68.04万亿元，同比增长8.9%，占银行业金融机构总资产比例40.1%。总负债62.70万亿元，比上年同期增长8.2%，占银行业金融机构比例39.9%。

1月末股份制商业银行总资产为31.71万亿元，同比增长15.6%，占银行业机构总资产比例为18.7%。总负债29.76万亿元，比上年同期增长15.3%。

此前，银监会表示，截止2014年12月末，中国商业银行不良贷款率为1.25%，为四年半高点，较年初上升0.25个百分点。（完） (发稿 李贺; 审校 黄凯)
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