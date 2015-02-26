中国金融：1月末银行业总资产169.68万亿元，同比增长13.9%--银监会

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透北京2月26日 - 中国银监会周四发布银行业监管统计月度指标显示，截至今年1月末，银行业金融机构总资产169.68万亿元人民币，同比增长13.9%；总负债为157.18万亿元，同比增长13.4%。
统计指标显示，商业银行总资产1月末为132.41万亿元，同比增长13.8%；总负债122.57万亿元，同比增长13.2%。
按机构划分，大型商业银行1月末总资产达到68.04万亿元，同比增长8.9%，占银行业金融机构总资产比例40.1%。总负债62.70万亿元，比上年同期增长8.2%，占银行业金融机构比例39.9%。
1月末股份制商业银行总资产为31.71万亿元，同比增长15.6%，占银行业机构总资产比例为18.7%。总负债29.76万亿元，比上年同期增长15.3%。
此前，银监会表示，截止2014年12月末，中国商业银行不良贷款率为1.25%，为四年半高点，较年初上升0.25个百分点。（完） (发稿 李贺; 审校 黄凯)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-