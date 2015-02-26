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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 16:57 BJT

《台湾利率预测》3月短票利率料在0.60-0.63%，关注季底资金紧缩效应

* 季底紧缩效应牵动短票利率动向

* 央行理监事会料按兵不动影响有限

路透台北2月26日 - 台湾货币市场资金调度人士周四表示，3月提存期的短票利率预估区间在0.60-0.63%，关注季底资金紧缩因素可能令3月底时短票利率略有走扬压力。

路透周四访谈七家金融机构，包括三家大型票券商、三家银行及一家大型金融机构，估计3月短票利率主要区间在0.60-0.63%，大区间在0.60-0.68%。

资金调度人士指出，由于银行间考量季底财报编制及资本适足率计算等因素，对季底资金拆出明显较趋于保守，增添票券商季底资金调度的困难，将牵动月底短票利率动向；此外央行月底将召开季度的理监事会议，预期央行利率可望按兵不动，则对短票利率影响有限。

〞央行理监会没影响，主要还是要看季底因素。〞一位小型民营银行交易员说。

资调人士并称，随着通货回笼效应可望延续至3月初，部分银行为去化资金销积数已可承作跨3月季底短票，预期中旬以前资金情势可望稳中偏松，下旬则可能陆续反应季底效应，届时资金流动性料较显不足，月底短票利率将较为承压，但升幅不会太大。

3月提存期的宽松因素包括：共约3.9兆(万亿)台币的央行存单到期、550亿台币的国库券到期；以及公债还本付息共约1,483.5亿台币。

紧缩因素方面，3月提存期将标售发行350亿台币的91天期国库券、400亿台币的10年期公债、350亿台币的五年期公债；此外，央行将例行性发行1,300亿台币的364天期存单，以及200亿台币的两年期存单。

以下为各金融机构对3月提存期的自保短票利率预测结果：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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大型票券商一 0.60 0.63

大型票券商二 0.60 0.64

大型票券商三 0.60 0.62

大型金融机构 0.60 0.62

大型官股银行 0.60 0.64

中型民营银行 0.60 0.68

小型民股银行 0.60 0.63 -------------------------------------------

中 值 0.60 0.63(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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