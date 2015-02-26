欧元债市：七年期德债收益率首次跌破零，因ECB下周将推出购债计划

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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“鉴于欧元区市场中‘希腊脱欧’的风波暂已消退，欧洲央行下周将启动其购买计划，因此标债可望出现畅旺需求。”DZ Bank策略师Hendrik Loddett表示。
意大利10年期公债收益率 开低3个基点，报1.43%，略高于欧洲央行1月中宣布其计划后触及的记录低点1.41%。
爱尔兰10年券收益率 亦延续跌势，跌2个基点至0.95%。周三为首次跌破1%。
德国七年期公债收益率跌约2个基点，触及负0.003%新低。10年期公债收益率跌2个基点，至0.304%，仅略高于上月曾触及的记录低点0.298%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李春喜/张若琪; 审校 杜明霞)
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路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。