欧元债市：七年期德债收益率首次跌破零，因ECB下周将推出购债计划

“鉴于欧元区市场中‘希腊脱欧’的风波暂已消退，欧洲央行下周将启动其购买计划，因此标债可望出现畅旺需求。”DZ Bank策略师Hendrik Loddett表示。

意大利10年期公债收益率 开低3个基点，报1.43%，略高于欧洲央行1月中宣布其计划后触及的记录低点1.41%。

爱尔兰10年券收益率 亦延续跌势，跌2个基点至0.95%。周三为首次跌破1%。

德国七年期公债收益率跌约2个基点，触及负0.003%新低。10年期公债收益率跌2个基点，至0.304%，仅略高于上月曾触及的记录低点0.298%。(完)

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