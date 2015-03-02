台湾已公布经济指标--2015/3/2

路透基点：台湾力晶130亿台币再融资案吸引六家银行参与--TRLPC
路透5月22日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技股份有限公司130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资目前已经吸引六家银行参与。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 12月 +7.33% +6.72% r 3/4 -- *季调失业率 1月 3.78% 3.82% r 3/23 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 1月 -0.94% +0.61% r 3/9 -- ) 外汇存底(亿美元) 1月底 4,159.03 4,189.8 3/5 -- 商品出口(y/y) 1月 +3.4% -2.8% 3/9 -- 商品进口(y/y) 1月 -4.8% -12.3% 3/9 -- M2货币总计数(y/y) 1月 +5.86% +5.85% 3/25 -- *外销订单(y/y) 12月 +4.5% +6.0% 3/3 +9.65% *经常帐盈余(亿美元) 第四季 191.8 +150.7 r 5/20 -- *国际收支(亿美元) 第四季 +18.2 +41.8 5/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 +3.35% +4.32% r -- -- (Q4统计值) (Q3统计值 ) 重贴现率(%) 12月18日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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