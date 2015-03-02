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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：3月2日及本/下提存期资金预期变化一览表

路透台北3月2日 - 台湾货币市场周一和本/下提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期6,784.80亿台币。      
    
    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。
----------------------------------------------------------------------  
    (本提存期)
    **宽松因素：
    --央行存单到期 1,897.50亿台币：
      03/03                     1,897.50亿台
                                          币
 
    --公债还本付息16.5亿台币。
       3/3       103甲6期1息           16.5亿台币
     
    **紧缩因素：
    --3/3：日本瑞穗证券发行30年期美元债共2.35亿美元。
    --3/3：韩国进出口银行发行七年期宝岛债共5亿人民币。    
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    
    ----------------------------------------------------------------------
   (下提存期)
    **宽松因素:  
    --央行存单到期4兆(万亿)2,481.8亿台币          :     
   03/04                  4,698.00亿台币
   03/05                  7,629.80亿台币
   03/06                  2,811.00亿台币
   03/09                    948.00亿台币
   03/10                  4,191.00亿台币
   03/11                  2,721.00亿台币
   03/12                  4,027.00亿台币
   03/13                  1,134.50亿台币
   03/16                  2,037.50亿台币
   03/17                    957.00亿台币
   03/18                     45.00亿台币
   03/19                     20.00亿台币
   03/20                     21.00亿台币
   03/23                     77.00亿台币
   03/24                  5,644.00亿台币
   03/25                  2,280.50亿台币
  *03/26                  3,110.50亿台币
   03/27                     41.00亿台币
   03/30                     40.00亿台币
   03/31                     36.00亿台币
   04/01                      7.00亿台币
   04/02                      5.00亿台币
 
    --公债还本付息1,483.5亿台币      
  03/05   98甲3期6息          11亿台币
  03/06    90甲3期14      23.125亿台币
                  息  
  03/06    102甲6期2      8.4375亿台币
                  息  
  03/07    101甲5期3          10亿台币
                  息  
  03/10   99甲5期5息          11亿台币
  03/14    89甲9期本         500亿台币
                  金  
  03/14    89甲9期15      30.625亿台币
                  息  
  03/14   97甲3期7息     17.8125亿台币
  03/16    94甲4期本         800亿台币
                  金  
  03/16    94甲4期10          18亿台币
                  息  
  03/16   96甲3期8息          15亿台币
  03/16    101乙1期3         6.5亿台币
                  息  
  03/17    100甲5期4          11亿台币
                  息  
  03/21    102乙1期2           7亿台币
                  息  
  03/31   95甲3期9息          14亿台币
 
    --国库券到期偿还550亿台币
      3/26 财103-4期364天国库券到期  250亿台币   
      3/26 财103-9期91天国库券到期   300亿台币   
 
    --月底军公教薪饷拨款 
     
    **紧缩因素:      
    --3/5: 央行发行一年期定存单，预估金额1,300亿台币，4日标售。
    --3/5：马来亚银行 发行五年期宝岛债共4.1亿人民币。
    --3/6：德意志银行新加坡分行发行30年期美元债共0.5亿美元。
    --3/13: 发行"104甲5期"公债，预估金额400亿台币，天期10年期，10日标售。
    --3/14: 央行发行两年期定存单，预估金额200亿台币，13日标售。
    --3/25: 发行"财104-4期"国库券，预估金额350亿元，天期91天期,24日标售。
　  --3/27: 发行"104甲6期"公债,预估金额350亿元,天期五年期,24日标售。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
          
    注：*表新增或更新。(完)

 (记者 詹静宜  审校 高洁如)
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