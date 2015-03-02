台湾货币市场：3月2日及本/下提存期资金预期变化一览表

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北3月2日 - 台湾货币市场周一和本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期6,784.80亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 1,897.50亿台币： 03/03 1,897.50亿台 币 --公债还本付息16.5亿台币。 3/3 103甲6期1息 16.5亿台币 **紧缩因素： --3/3：日本瑞穗证券发行30年期美元债共2.35亿美元。 --3/3：韩国进出口银行发行七年期宝岛债共5亿人民币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 ---------------------------------------------------------------------- (下提存期) **宽松因素: --央行存单到期4兆(万亿)2,481.8亿台币 : 03/04 4,698.00亿台币 03/05 7,629.80亿台币 03/06 2,811.00亿台币 03/09 948.00亿台币 03/10 4,191.00亿台币 03/11 2,721.00亿台币 03/12 4,027.00亿台币 03/13 1,134.50亿台币 03/16 2,037.50亿台币 03/17 957.00亿台币 03/18 45.00亿台币 03/19 20.00亿台币 03/20 21.00亿台币 03/23 77.00亿台币 03/24 5,644.00亿台币 03/25 2,280.50亿台币 *03/26 3,110.50亿台币 03/27 41.00亿台币 03/30 40.00亿台币 03/31 36.00亿台币 04/01 7.00亿台币 04/02 5.00亿台币 --公债还本付息1,483.5亿台币 03/05 98甲3期6息 11亿台币 03/06 90甲3期14 23.125亿台币 息 03/06 102甲6期2 8.4375亿台币 息 03/07 101甲5期3 10亿台币 息 03/10 99甲5期5息 11亿台币 03/14 89甲9期本 500亿台币 金 03/14 89甲9期15 30.625亿台币 息 03/14 97甲3期7息 17.8125亿台币 03/16 94甲4期本 800亿台币 金 03/16 94甲4期10 18亿台币 息 03/16 96甲3期8息 15亿台币 03/16 101乙1期3 6.5亿台币 息 03/17 100甲5期4 11亿台币 息 03/21 102乙1期2 7亿台币 息 03/31 95甲3期9息 14亿台币 --国库券到期偿还550亿台币 3/26 财103-4期364天国库券到期 250亿台币 3/26 财103-9期91天国库券到期 300亿台币 --月底军公教薪饷拨款 **紧缩因素: --3/5: 央行发行一年期定存单，预估金额1,300亿台币，4日标售。 --3/5：马来亚银行 发行五年期宝岛债共4.1亿人民币。 --3/6：德意志银行新加坡分行发行30年期美元债共0.5亿美元。 --3/13: 发行"104甲5期"公债，预估金额400亿台币，天期10年期，10日标售。 --3/14: 央行发行两年期定存单，预估金额200亿台币，13日标售。 --3/25: 发行"财104-4期"国库券，预估金额350亿元，天期91天期,24日标售。 --3/27: 发行"104甲6期"公债,预估金额350亿元,天期五年期,24日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 詹静宜 审校 高洁如)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率