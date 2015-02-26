人民币衍生品：美元掉期升水多上扬，央行少量逆回购难解流动性之渴

路透北京2月26日 - 中国境内市场的美元/人民币掉期 周四多数品种美元升水上扬，主因本币资金面相对紧张。央行羊年伊始少量逆回购操作难解本币流动性之渴，短端掉期点明显走高，而长端品种相对稳定，波动较小。

交易员指出，弱势人民币下，如果即期市场上投资者大举做多美元，会引致短端掉期品种的做多需求。但考虑到近期中间价继续发挥“定海神针”作用，在3月两会（全国人大和政协会议）前市场料将以稳为主，热衷于做多美元的银行难成气候。

“今天的（美元）中间价还是往下调了几个点的，说明央行手中的线没有放开，市场没有过份恐慌，swap也不会太过激动。”一外资行交易员说。

交易员们并指出，目前超短端隔夜品种O/N因后台清算的缘故，银行报价意愿低迷，属于有价无市，该品种大多成交基本都在中午之前

截至北京时间16:30，隔夜美元掉期升水 成交于23.5个点子，而昨日收盘报0个点子；一周期美元掉期升水 >成交于59个点子，较昨日上扬3.51%；一年期掉期美元升水 成交于1,900个点子，较昨日下跌0.52%。

中国银行间市场周四主要回购利率虽继续小幅走低，但难掩盖资金紧俏局面。交易员表示，在公开市场大量到期资金对冲下，央行今日少量逆回购投放对流动性助益有限，场内资金拆借仍未见明显缓解，而大行出资寥寥则令机构拆借更为不易。

央行公开市场周四春节后首次操作，进行了380亿元人民币逆回购，但由于春节前操作的逆回购大量到期，本周净回笼达1,420亿元，为近五个月来首次单周净回笼。