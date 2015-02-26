人民币衍生品：美元掉期升水多上扬，央行少量逆回购难解流动性之渴

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透北京2月26日 - 中国境内市场的美元/人民币掉期 周四多数品种美元升水上扬，主因本币资金面相对紧张。央行羊年伊始少量逆回购操作难解本币流动性之渴，短端掉期点明显走高，而长端品种相对稳定，波动较小。
交易员指出，弱势人民币下，如果即期市场上投资者大举做多美元，会引致短端掉期品种的做多需求。但考虑到近期中间价继续发挥“定海神针”作用，在3月两会（全国人大和政协会议）前市场料将以稳为主，热衷于做多美元的银行难成气候。
“今天的（美元）中间价还是往下调了几个点的，说明央行手中的线没有放开，市场没有过份恐慌，swap也不会太过激动。”一外资行交易员说。
交易员们并指出，目前超短端隔夜品种O/N因后台清算的缘故，银行报价意愿低迷，属于有价无市，该品种大多成交基本都在中午之前
截至北京时间16:30，隔夜美元掉期升水 成交于23.5个点子，而昨日收盘报0个点子；一周期美元掉期升水 >成交于59个点子，较昨日上扬3.51%；一年期掉期美元升水 成交于1,900个点子，较昨日下跌0.52%。
中国银行间市场周四主要回购利率虽继续小幅走低，但难掩盖资金紧俏局面。交易员表示，在公开市场大量到期资金对冲下，央行今日少量逆回购投放对流动性助益有限，场内资金拆借仍未见明显缓解，而大行出资寥寥则令机构拆借更为不易。
央行公开市场周四春节后首次操作，进行了380亿元人民币逆回购，但由于春节前操作的逆回购大量到期，本周净回笼达1,420亿元，为近五个月来首次单周净回笼。
即期汇率方面，人民币兑美元即期 周四随中间价小幅收升，脱离昨日收盘创下的逾28个月低位；但开盘即离跌停位不到10个点子，指向今日走势呈“死水微澜”。交易员称，春节后信用卡还款与利用在离岸价差的套利盘共同驱动购汇，但众多中资大行结汇令跌停位久攻不破。 （完） (发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-