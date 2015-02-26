《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增1,199.5亿台币

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透台北2月26日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增1,199.5亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万 亿)8,834.1亿台币。台湾央行上周存单发行余额则净减1,200亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 2/24 5,779.50 5,775.00 -4.50 2/25 2,279.50 *3,481.50 +1,202.00 2/26 3,088.50 3,090.50 +2.00 总计 11,147.50 12,347.00 +1,199.50 *含发行一年期存单1,200亿台币 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 2/24 124.00 34.00 2/25 31.00 9.00 2/26 14.00 6.00 总计 169.00 49.00 注：本周一及周五本地市场因假期而休市。 (完) (记者 詹静宜 审校)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-