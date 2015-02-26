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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 17:33 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增1,199.5亿台币

路透台北2月26日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增1,199.5亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万
亿)8,834.1亿台币。台湾央行上周存单发行余额则净减1,200亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看     
   日期   到期量(亿)         发行量(亿)   增加/减少(亿)
   2/24     5,779.50           5,775.00           -4.50
   2/25     2,279.50          *3,481.50       +1,202.00
   2/26     3,088.50           3,090.50           +2.00
 总计      11,147.50          12,347.00       +1,199.50
   *含发行一年期存单1,200亿台币 
   日期   91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
   2/24             124.00                   34.00
   2/25              31.00                    9.00
   2/26              14.00                    6.00
 总计               169.00                   49.00
 
    注：本周一及周五本地市场因假期而休市。 (完)  

 (记者 詹静宜  审校)
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