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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 18:43 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--2月26日

路透香港2月26日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港
通市场数据摘要。
  
                       沪股通                          港股通
                                             
  每日额度余额        132.74亿元人民币            102.10亿元人民币
                                             
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                     买入金额         卖出金额     买入及卖出金额
                               （元人民币）     （元人民币）    （元人民币）
   1    工商银行                  123,953,867     479,586,377     603,540,244
   2    中国平安                  249,387,991     340,696,312     590,084,303
   3    中信证券                  231,870,042     148,509,717     380,379,759
   4    招商银行                  151,145,647     117,995,723     269,141,370
   5    贵州茅台                  186,654,279      57,487,901     244,142,180
   6    中国太保                   45,217,200     192,669,417     237,886,617
   7    上汽集团                  145,268,052      69,364,915     214,632,967
   8    海通证券                  100,912,903      94,930,791     195,843,694
   9    民生银行                   36,651,733     105,869,815     142,521,548
  10    中国人寿                   41,149,644      93,780,517     134,930,161
   
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                     买入金额         卖出金额     买入及卖出金额
                                 （港元）         （港元）        （港元）
   1    复星国际                   75,712,010       1,570,910      77,282,920
   2    汉能薄膜发电<0566.HK       25,230,340       9,404,300      34,634,640
        >                                                      
   3    中海油田服务<2883.HK       19,476,040       7,009,800      26,485,840
        >                                                      
   4    腾讯控股                   19,104,330       4,788,000      23,892,330
   5    保利协鑫能源<3800.HK       15,171,910       3,654,920      18,826,830
        >                                                      
   6    中信证券                    6,243,450      12,032,450      18,275,900
   7    洛阳钼业                    7,188,320      10,271,920      17,460,240
   8    金隅股份                   15,757,185       1,380,000      17,137,185
   9    中国石油股份<0857.HK          427,920      15,341,220      15,769,140
        >                                                      
  10    中芯国际                   14,283,070         757,850      15,040,920
 
     （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 张喜良)
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