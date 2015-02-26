表格：沪港通市场数据摘要--2月26日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透香港2月26日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港 通市场数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 132.74亿元人民币 102.10亿元人民币 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 工商银行 123,953,867 479,586,377 603,540,244 2 中国平安 249,387,991 340,696,312 590,084,303 3 中信证券 231,870,042 148,509,717 380,379,759 4 招商银行 151,145,647 117,995,723 269,141,370 5 贵州茅台 186,654,279 57,487,901 244,142,180 6 中国太保 45,217,200 192,669,417 237,886,617 7 上汽集团 145,268,052 69,364,915 214,632,967 8 海通证券 100,912,903 94,930,791 195,843,694 9 民生银行 36,651,733 105,869,815 142,521,548 10 中国人寿 41,149,644 93,780,517 134,930,161 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 复星国际 75,712,010 1,570,910 77,282,920 2 汉能薄膜发电<0566.HK 25,230,340 9,404,300 34,634,640 > 3 中海油田服务<2883.HK 19,476,040 7,009,800 26,485,840 > 4 腾讯控股 19,104,330 4,788,000 23,892,330 5 保利协鑫能源<3800.HK 15,171,910 3,654,920 18,826,830 > 6 中信证券 6,243,450 12,032,450 18,275,900 7 洛阳钼业 7,188,320 10,271,920 17,460,240 8 金隅股份 15,757,185 1,380,000 17,137,185 9 中国石油股份<0857.HK 427,920 15,341,220 15,769,140 > 10 中芯国际 14,283,070 757,850 15,040,920 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍; 审校 张喜良)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-