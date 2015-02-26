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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 18:20 BJT

路透基点：四家牵头行启动海通国际证券的40亿港元融资案--TRLPC

路透2月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，四家牵头行
兼簿记行启动海通国际证券集团有限公司的40亿港元三年期子弹式贷款案
。
    
    这四家银行是中银香港、交通银行香港分行、汇丰和工银亚洲，汇丰
还是额度代理行。
    
    贷款包括两部分：A档是16亿港元定期贷款，B档是24亿港元循环贷款
。
    
    利率较Hibor加码200个基点，银行受邀以三个层次参贷。承诺3亿港
元或以上，综合收益240个基点，前端费是120个基点，获得牵头行头衔；
承诺2-2.99亿港元，综合收益235个基点，前端费105个基点，获得主办行
头衔；承诺1-1.99亿港元，综合收益230个基点，前端费90个基点，获得
安排行头衔。
    
    循环贷款部分的动用比率若达到50%或以上，有50个基点的承诺费；
若低于50%，则承诺费是65个基点。
    
    所筹资金将用于一般运营开支。
    
    银行回复截止在3月23日。（完）
    
  
 (编译 高琦 审校 李爽)
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