路透基点：四家牵头行启动海通国际证券的40亿港元融资案--TRLPC

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透2月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，四家牵头行 兼簿记行启动海通国际证券集团有限公司的40亿港元三年期子弹式贷款案 。 这四家银行是中银香港、交通银行香港分行、汇丰和工银亚洲，汇丰 还是额度代理行。 贷款包括两部分：A档是16亿港元定期贷款，B档是24亿港元循环贷款 。 利率较Hibor加码200个基点，银行受邀以三个层次参贷。承诺3亿港 元或以上，综合收益240个基点，前端费是120个基点，获得牵头行头衔； 承诺2-2.99亿港元，综合收益235个基点，前端费105个基点，获得主办行 头衔；承诺1-1.99亿港元，综合收益230个基点，前端费90个基点，获得 安排行头衔。 循环贷款部分的动用比率若达到50%或以上，有50个基点的承诺费； 若低于50%，则承诺费是65个基点。 所筹资金将用于一般运营开支。 银行回复截止在3月23日。（完） (编译 高琦 审校 李爽)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-