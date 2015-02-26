路透基点：四家牵头行启动海通国际证券的40亿港元融资案--TRLPC

路透2月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，四家牵头行 兼簿记行启动海通国际证券集团有限公司的40亿港元三年期子弹式贷款案 。 这四家银行是中银香港、交通银行香港分行、汇丰和工银亚洲，汇丰 还是额度代理行。 贷款包括两部分：A档是16亿港元定期贷款，B档是24亿港元循环贷款 。 利率较Hibor加码200个基点，银行受邀以三个层次参贷。承诺3亿港 元或以上，综合收益240个基点，前端费是120个基点，获得牵头行头衔； 承诺2-2.99亿港元，综合收益235个基点，前端费105个基点，获得主办行 头衔；承诺1-1.99亿港元，综合收益230个基点，前端费90个基点，获得 安排行头衔。 循环贷款部分的动用比率若达到50%或以上，有50个基点的承诺费； 若低于50%，则承诺费是65个基点。 所筹资金将用于一般运营开支。 银行回复截止在3月23日。（完） (编译 高琦 审校 李爽)