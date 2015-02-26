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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 19:02 BJT

路透基点：台湾上市的广达电脑委托18家银行推出7亿美元融资案--TRLPC

路透2月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，在台湾上市的
广达电脑已经委托18家银行为其牵头筹措7亿美元贷款。
    
    这些银行包括：中国银行、交通银行、台湾银行、三菱东京日联银行
、中国建设银行、法国东方汇理银行、星展银行、第一商业银行、汇丰银
行、华南商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、瑞穗银行、三井
住友银行、台北富邦商业银行、台新银行和台湾合作金库。
    
    贷款包括两档：A部分五年期贷款和附带两年延期选项的B部分三年期
贷款，还带有20%的超额增发权。
    
    贷款利率尚未最终敲定，将介于100-150个基点之间。消息人士称，
若TAIFX与Libor之间的息差超过38个基点，则借款人需要支付额外利率部
分。
    
    消息人士补充称，所筹资金的大多数将用于为2010年6月获得的6.6亿
美元贷款提供再融资，剩余部分将用于运营资本。（完）
    
      

 (编译 高琦 审校 王洋)
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