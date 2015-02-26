离岸人民币：人民币成为第二大常用跟单信用证交易货币--SWIFT

日本股市：日经指数收高2.3%触及17个月高位，外资买入景气循环类股
路透东京5月8日 - 日本股市周一在活跃交投中触及逾17个月高位，马克龙当选法国总统后日圆保持疲软，因欧洲一体化利好企业的前景提振投资者信心。
路透北京2月26日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新公布，人民币在跟单信用证交易价值的份额从2013年1月的7.32%增至2015年1月的9.43%，这加强了人民币在这一领域的第二大的地位，而跟单信用证的主要货币美元占近80%。
1月，中国、新加坡和香港仍是三大国家和地区，在跟单信用证交易中使用人民币，交换几乎全球所有人民币信用证交易的95%；紧随其后的分别是澳门和台湾为0.88%和0.86%。
“信用证和跟单托收在亚洲金融贸易中被广泛使用,”SWIFT贸易与供应链全球主管André Casterman说,“中国作为全球最主要的进出口国家之一正在支持人民币使用的不断增加。然而，许多这些人民币交易仍主要由中国内地和香港来驱动，尽管从交易价值而言，人民币已经占据全球贸易融资近10%。”
截止2015年1月，人民币已经位居第五大世界上使用最多的支付货币，其占据全球份额的2.06%。总体而言，当月人民币支付价值总额降低10.22%，而所有支付货币则减少5.7%。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透东京5月8日 - 日本股市周一在活跃交投中触及逾17个月高位，马克龙当选法国总统后日圆保持疲软，因欧洲一体化利好企业的前景提振投资者信心。
路透台北5月8日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；上交易日修 正后为卖超9.39亿台币。 三大法人今日合计买超47.41亿台币，上交易日修正后为卖超30.73亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/8 +60.58 +47.41 5/5 -9.39r -30.73r 5/4 +49.53 +47.07r 5/3 +70.46r +58.26r 5/2 +111.29 +114.71r 本月累计 +282.46 +236.72 2017 4月 +321.02 +280.79r 3月 +703.58r +
路透台北5月8日 - 台湾股市周一收小升。分析师表示，盘初受法国总统大选结果带来 的乐观情绪拉抬，股市明显上扬，惟追价量能偏低，台股回到9,900点关卡之上但再涨无力 ，预期台股短期之内难脱区间盘整。 台湾加权股价指数 收涨0.38%,至9,937.25点，今日一度大涨近0.7%；今日成交 初值 为827.92亿台币，上交易日修正后为758.79亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪说，〞指数虽然空间不大，个股差异化很大，可以往权值股 投资。〞 他也表示，目前国际气氛相对乐观，有利台股向万点关卡挑战，包括权值股、外资买超 股都预料是相对强势的族群，加以五二零总统就职周年的庆祝行情，也是拉抬台股的重要因 素。 台股权值最大股--台积电 收升2.53%；鸿海则是收升1%。 分析师预估，明日台股指数主要交易区间料在9,900-9,980点。 周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼