国际油市：380-cst燃料油船货价差转至贴水区间，因需求低迷

路透新加坡2月26日 - 380-cst燃料油船货价差周四自11月初以来首 次转至贴水区间，因终端用户需求低迷以及库存高企，对市场施压。 380-cst燃料油较新加坡现货报价周四报负0.15美元，前一日则为升 水0.30美元。 “是的，市场开始感受到压力，”一位在新加坡的交易员说，并表示 船用燃料油需求开始走弱。 对380-cst燃料油的开价一度低到较新加坡现货报价贴水0.07-0.29美 元，一笔交易以平均贴水约0.93美元成交。 周四来自新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，新加坡燃料油库 存在2月25日当周飙升195.2万桶至逾七个月高位2,198.3万桶。 不过180-cst燃料油的升水冲高至每吨较新加坡现货报价升水3.50美 元，高于周三的升水2.53美元。 一项交易以每吨升水4美元成交，帮助提振了价格，但强劲买兴背后 的原因不明。 现货市场上，Gunvor以每吨较新加坡现货报价每吨升水4美元的价格 ，向维多出售2.3万吨船期为3月17-21日的180-cst燃料油。 中航油以每吨较3月新加坡现货平均报价每吨升水0.50美元的价格， 出售2万吨船期为3月24-28日的380-cst燃料油。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)