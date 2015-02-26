国际油市：380-cst燃料油船货价差转至贴水区间，因需求低迷

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透新加坡2月26日 - 380-cst燃料油船货价差周四自11月初以来首 次转至贴水区间，因终端用户需求低迷以及库存高企，对市场施压。 380-cst燃料油较新加坡现货报价周四报负0.15美元，前一日则为升 水0.30美元。 “是的，市场开始感受到压力，”一位在新加坡的交易员说，并表示 船用燃料油需求开始走弱。 对380-cst燃料油的开价一度低到较新加坡现货报价贴水0.07-0.29美 元，一笔交易以平均贴水约0.93美元成交。 周四来自新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，新加坡燃料油库 存在2月25日当周飙升195.2万桶至逾七个月高位2,198.3万桶。 不过180-cst燃料油的升水冲高至每吨较新加坡现货报价升水3.50美 元，高于周三的升水2.53美元。 一项交易以每吨升水4美元成交，帮助提振了价格，但强劲买兴背后 的原因不明。 现货市场上，Gunvor以每吨较新加坡现货报价每吨升水4美元的价格 ，向维多出售2.3万吨船期为3月17-21日的180-cst燃料油。 中航油以每吨较3月新加坡现货平均报价每吨升水0.50美元的价格， 出售2万吨船期为3月24-28日的380-cst燃料油。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-