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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 19:13 BJT

国际油市：380-cst燃料油船货价差转至贴水区间，因需求低迷

路透新加坡2月26日 - 380-cst燃料油船货价差周四自11月初以来首
次转至贴水区间，因终端用户需求低迷以及库存高企，对市场施压。
    
    380-cst燃料油较新加坡现货报价周四报负0.15美元，前一日则为升
水0.30美元。
    
    “是的，市场开始感受到压力，”一位在新加坡的交易员说，并表示
船用燃料油需求开始走弱。
    
    对380-cst燃料油的开价一度低到较新加坡现货报价贴水0.07-0.29美
元，一笔交易以平均贴水约0.93美元成交。
    
    周四来自新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，新加坡燃料油库
存在2月25日当周飙升195.2万桶至逾七个月高位2,198.3万桶。
    
    不过180-cst燃料油的升水冲高至每吨较新加坡现货报价升水3.50美
元，高于周三的升水2.53美元。
    
    一项交易以每吨升水4美元成交，帮助提振了价格，但强劲买兴背后
的原因不明。
    
    现货市场上，Gunvor以每吨较新加坡现货报价每吨升水4美元的价格
，向维多出售2.3万吨船期为3月17-21日的180-cst燃料油。
    
    中航油以每吨较3月新加坡现货平均报价每吨升水0.50美元的价格，
出售2万吨船期为3月24-28日的380-cst燃料油。(完)
      
      
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 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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