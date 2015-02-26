投行观点：Johnson Rice将Chesapeake Energy的评级由买入下调至持有

欧洲股市：西班牙股市跑输欧洲股市，因政治忧虑
对西班牙执政保守党及其撙节政策抨击最为猛烈的政治人物Pedro Sanchez，周日重新成为反对党社会党的领导人，这令执政党更难获得推进改革所需的反对党的支持。
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对西班牙执政保守党及其撙节政策抨击最为猛烈的政治人物Pedro Sanchez，周日重新成为反对党社会党的领导人，这令执政党更难获得推进改革所需的反对党的支持。
路透伦敦5月22日 - 西班牙公债收益率(殖利率)周一上扬，因对西班牙执政保守党及其撙节政策抨击最为猛烈的政治人物Pedro Sanchez，重新成为反对党社会党的领导人。
路透约翰内斯堡5月22日 - 南非兰特兑美元周一延续上周涨势，因最新一轮美国政治风波令美元继续下跌。 1500 GMT，兰特兑美元报13.2200兰特，较周五纽约收盘高 0.15%，盘中高见13.1425。 市场未来一周焦点在南非央行利率决定，穆迪访问南非和美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议记录。 路透访查的分析师预期，南非央行在周四会议上将保持利率在7%不变。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)