投行观点：Johnson Rice将Chesapeake Energy的评级由买入下调至持有

南非汇市：兰特兑美元延续上周涨势，因美国政治风波打压美元

路透约翰内斯堡5月22日 - 南非兰特兑美元周一延续上周涨势，因最新一轮美国政治风波令美元继续下跌。 1500 GMT，兰特兑美元报13.2200兰特，较周五纽约收盘高 0.15%，盘中高见13.1425。 市场未来一周焦点在南非央行利率决定，穆迪访问南非和美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议记录。 路透访查的分析师预期，南非央行在周四会议上将保持利率在7%不变。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)