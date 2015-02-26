国际油市：亚洲汽油裂解价差延续升势，受需求支撑

台湾金融：台银扩大海外布局，将赴泰国越南及印尼设据点--副总
路透台北5月8日 - 台湾最大银行且是100%的公股银行--台湾银行周一表示，为配合南向政策并扩大海外布局，已获台湾金管会核准赴泰国、越南及印尼等地设立办事处，今年内将向当地主管机关提出设立申请，希望藉此找寻东南亚地区潜在商机。
路透新加坡2月26日 - 亚洲汽油裂解价差周四延续升势，涨至四个半 月高位每桶11.75美元，受需求和即将在3月开始的炼厂维护季的支撑。 印度石油公司已在市场上求购汽油，该公司将在下个月关闭其Koyali 炼厂进行维护。 ADNOC本周也市场上与印尼的Pertamina求购大量汽油。 这家中东炼厂正在求购接近50万吨4-6月船期的汽油，而Pertamina在 求购第二季度92号汽油。 亚洲石脑油裂解价差稍稍下滑不到1%，至每吨99.13美元，受布兰特 原油走强压制。 不过对石脑油的需求保持坚挺，台塑石化已买入4月上半月运抵麦寮 的石脑油，该公司在当地建有三座裂解装置，乙烯年产能总计达约293万 吨。 Gunvor以每桶73.20美元的价格，向维多出售一艘92号汽油船货，船 期为3月13-17日。 Gunvor以每吨554美元的价格，向BP出售一艘4月下半月的石脑油船货 。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透台北5月8日 - 台湾最大银行且是100%的公股银行--台湾银行周一表示，为配合南向政策并扩大海外布局，已获台湾金管会核准赴泰国、越南及印尼等地设立办事处，今年内将向当地主管机关提出设立申请，希望藉此找寻东南亚地区潜在商机。
* 106/4R标售在即，市场观望心态浓厚 * 交易盘等待投资盘表态，空单未平仓量偏低 * 明日五年券106/5殖利率料在0.80-0.82% 路透台北5月8日 - 台湾指标10年增额券106/4R发行前交易殖利率周一收高。交易员表示， 美国非农数据等对美债影响有限，市场静待明日106/4R的标售，交投气氛相当低迷。 他们指出，106/4R累计未平仓空单量仅约44亿台币，显示空方对该券兴致不高，明日得标利率料将由实质 买盘决定。路透调查结果显示，106/4R的得标利率料在1.14-1.16%。 〞不能说(106/4R)没有吸引力，但也不用太拼。〞一位大型银行交易员说。 另一大型银行交易员则称，不希望106/4R得标利率太低，由于预期今年台湾不会升息，在养券为主的环境 下，初级标售的利率要比次级高才有意义。 一银行交易员认为，近期次级市场冷券交易行情比指标券活络，显示银行等投资盘设定利率积极承接的意 图不低，预料明日106/4R标售结果不致太差。 另一证券商
路透上海5月8日 - 中国农业发展银行周一公告，将于周三(10日)招标增发三期固息债 ，包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 5月1