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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 20:00 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差延续升势，受需求支撑

路透新加坡2月26日 - 亚洲汽油裂解价差周四延续升势，涨至四个半
月高位每桶11.75美元，受需求和即将在3月开始的炼厂维护季的支撑。
    
    印度石油公司已在市场上求购汽油，该公司将在下个月关闭其Koyali
炼厂进行维护。
  
    ADNOC本周也市场上与印尼的Pertamina求购大量汽油。
    
    这家中东炼厂正在求购接近50万吨4-6月船期的汽油，而Pertamina在
求购第二季度92号汽油。
    
    亚洲石脑油裂解价差稍稍下滑不到1%，至每吨99.13美元，受布兰特
原油走强压制。
    
    不过对石脑油的需求保持坚挺，台塑石化已买入4月上半月运抵麦寮
的石脑油，该公司在当地建有三座裂解装置，乙烯年产能总计达约293万
吨。
    
    Gunvor以每桶73.20美元的价格，向维多出售一艘92号汽油船货，船
期为3月13-17日。
    
    Gunvor以每吨554美元的价格，向BP出售一艘4月下半月的石脑油船货
。(完)
         
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 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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