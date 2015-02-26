国际油市：亚洲汽油裂解价差延续升势，受需求支撑

路透新加坡2月26日 - 亚洲汽油裂解价差周四延续升势，涨至四个半 月高位每桶11.75美元，受需求和即将在3月开始的炼厂维护季的支撑。 印度石油公司已在市场上求购汽油，该公司将在下个月关闭其Koyali 炼厂进行维护。 ADNOC本周也市场上与印尼的Pertamina求购大量汽油。 这家中东炼厂正在求购接近50万吨4-6月船期的汽油，而Pertamina在 求购第二季度92号汽油。 亚洲石脑油裂解价差稍稍下滑不到1%，至每吨99.13美元，受布兰特 原油走强压制。 不过对石脑油的需求保持坚挺，台塑石化已买入4月上半月运抵麦寮 的石脑油，该公司在当地建有三座裂解装置，乙烯年产能总计达约293万 吨。 Gunvor以每桶73.20美元的价格，向维多出售一艘92号汽油船货，船 期为3月13-17日。 Gunvor以每吨554美元的价格，向BP出售一艘4月下半月的石脑油船货 。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)