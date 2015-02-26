重温稿-中国证券：近期拟对QFII和RQFII税收进行专项清理并追征税款--消息

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透北京2月26日 - 两位消息人士周四透露，中国有关部门近日拟针对QFII（合格境外机构投资者）和RQFII（人民币合格境外机构投资者）税收采取专项清理活动，追征税款的时间范围为2009年11月17日至2014年11月16日。转让纯债型投资资产的，不在本次清理范围内。
中国证券投资基金业协会举办的QFII、RQFII税收政策解读培训班资料显示，此次清理的时间范围为QFII、RQFII获准进入中国境内市场至2014年11月16日。QFII、RQFII应按照清理工作要求，向税务机关提供该期间取得上述所得的情况。
“收税这事吵吵好多年了，特别是对QFII，一直是个悬而未放的利空，...这下来真的了。”一位参会的业内人士称。
另一位参会人士则表示，“现场有税务部门的官员、机构代表、律师参会，税务部门并表示不会再出文件性的细节指导。”
转让混合型投资资产的，不对其投资资产属性做进一步划分，全额视为转让权益性投资资产。转让可转债的，在转股前转让按照转让债券处理，不在本次清理范围内；转股后转让按照转让权益性投资资产处理。
中国证券投资基金业协会相关人员在路透查询时表示，此次培训班主要“定位为业务培训，应该不是在做任何政策发布什么别的这些东西。”
路透目前暂未能联络到中国证监会和税务总局相关人士对此进行评论。
去年沪港通开通前夕，财政部、国家税务总局和中国证监会曾联合公布沪港通下投资的税务安排，其中明确，自去年11月17日起，QFII和RQFII取得来源于A股等权益性投资资产转让所得，将暂免征收企业所得税；在11月17日之前取得的前述所得则应依法征收企业所得税。（完） (发稿 路透中文部)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-