重温稿-港股业绩：和黄去年净利增逾倍远胜预期，李嘉诚指仍看好香港经济

* 和黄去年净利增1.16倍远胜市场预期，增派股息

* 期内核心盈利则微升3%

* 主席李嘉诚称看好香港经济前景，没有具体退休计划

* 李嘉诚指倘退休仍会担任顾问提供意见

* 母公司长实去年核心盈利下跌，受累内地房地产销售减少

路透香港2月26日 - 受益于去年初分拆港灯投资 的特殊收益及投资物业重估增值，亚洲首富李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔 2014年净利按年劲升1.16倍，远胜市场预期；但若撇除这些因素，期内核心盈利按年只微升3%。

经常惹来＂撤资＂揣测的李嘉诚并表示，他仍看好香港经济，至少未来一、两年仍不会太差。

欧洲继续为和黄最大盈利来源，占整体EBITDA（除息、税、折旧及摊销前盈利）43%，其次为中国内地，及亚洲、澳洲与其他，分析占14%；加拿大占13%；香港占12%。

和黄在欧洲的主要业务为电讯业务欧洲3集团、基建、零售港口，去年欧洲的EBITDA按年升14%；非欧洲则跌4%。

和黄多年前已在欧洲大举投资，亦不时惹来＂撤资＂的揣测，而和黄与母公司长实 年初宣布的大型重组，将控股公司注册地改为开曼群岛，亦被一些人视为看淡香港前途，但长实、和黄主席李嘉诚一直否认这些说法。

＂我看好香港经济喎...香港经济现在相当好，没什么事，未来一两年都是这样，不会太差。＂李嘉诚在业绩发布会上说。

他指出，香港有内地做＂靠山＂是最大的＂着数＂（好处）。

＂譬如今日不需要自由行的话，香港股市会跌1,000点以上。＂他说。近期香港社会要求对自由行来港数目设限的要求日高，而特首梁振英亦已表示将于下月出席两会时向中央有关部门商讨。

和黄的业务广及电讯、港口、基建、地产及酒店、零售、能源。而其在港多个行业如电力、零售、房地产等多个主要环节均有涉足。

李嘉诚还表示，他早于30多年前已在外国投资，＂对我们合适的，机会都好多。＂但在香港则未必有同样的投资机会。

他举例说，年初和黄旗下长江基建 联手长实收购英国铁路车辆租赁公司Eversholt Rail Group，在香港便没有相同的投资。

＂好多事在香港未必做到，例如香港从来没有炼油厂，我去做，结果换来（别人说）李嘉诚样样都做。＂他说。

**物业重估＂保守＂**

截至去年12月底止年度，和黄的净利为671.56亿港元，高于汤森路透综合五名分析师平均预测的460.4亿港元；2013年度则为311.1亿港元。期内未计重估物业及出售投资所得的核心盈利为320亿港元，上年为310.3亿港元。公司并宣布派末期息每股1.755港元，比2013年同期的1.7港元为高。

和黄去年初分拆本港电力业务--港灯投资上市录得160.6亿港元特殊收益，部份被3爱尔兰重组、赫斯基 资产减值等所抵销，但总体仍录得除税后出售投资所得溢利约100.5亿港元。同时，公司为投资物业重估增值251亿港元，相对2013年只有3,200万港元，令集团净利大增。

长实、和黄副主席李泽钜表示，公司所以做的物业重估＂非常保守＂，即重估后的价值亦远低于该些物业的实际价值。

此外，去年欧元汇价显着贬值，李嘉诚指这对集团亦造成一些汇兑上的损失。以和黄旗下零售业务旗舰屈臣氏为例，去年的业绩原本应有13%增长，但计及汇兑损失后，增长降至11%。

**李嘉诚：待集团发展到另一台阶时才考虑退休**

另一方面，现年86岁的李嘉诚，其退休问题一直受到关注。他今天被问到这问题时重申，目前没有退休的具体计划，希望待集团发展到另一台阶时才考虑。

＂老实讲，集团有28万名同事，将来或者我肯当特别顾问呢？（即使）我退休都会做特别或政策上的顾问，在大投资方面商量一下或给些意见。＂他强调，绝不会是等健康不好时才退休，而是要留一些时间处理其名下慈善基金会的事情。

＂如果我想（退休），这一秒退休对无问题，但我精神好好，继续做下去公司更进一大步。＂李嘉诚说。

对于香港楼市的看法，李嘉诚认为现时一些银码较低的中小型住宅市道仍不错，因为供应仍短缺。若年青人能够负担并有需要的话亦应该置业，因为建筑费将持续高企，楼价不会大跌。

**长实核心盈利跌15%**

另外，和黄母公司长江实业 同日宣布去年业绩，去年净利为538.7亿港元，按年升53%；撇除投资物业重估及摊占和黄业绩前的核心盈利则为50.17亿港元，较2013年的179.15亿港元下跌15%，因内地物业市场销售放缓令收益下跌。

长实与和黄上月初宣布集团历来最大规模内部重组方案，目的是消除长实持有和黄的控股公司折让，向股东释放价值。

根据计划长实、和黄两家公司的资产重新划分成为地产与非地产。其中长实的控股公司将变更为在开曼群岛注册成立的长江和记实业有限公司（简称“长和”），将持有原来长实及和黄的所有非房地产业务。并成立新的上市公司--长江实业地产有限公司（简称“长地”），持有两家公司的中、港及海外房地产业务。

首阶段计划是将长实的控股公司变更为长和，每持有一股长实股份可获发一股长和股份，议案于昨天（周三）长实法院会议和股东会上获大比数股东通过。长实股份将于3月18日撤销上市地位，同日长和取代长实继续以“0001.HK”的股份代号上市。

第二步是分拆房地产上市，根据计划，每持有一股和黄股份可获发0.684股长和股份，并将房地产分拆为长地独立上市，每持有一股长和股份可获一股长地股份。和黄预期于3月31日向股东寄发计划文件，整项重组料于上半年末左右完成。目前尚未得悉长地会否沿用和黄“0013.HK”的股份代号。 （完）

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