英国金融市场：英镑兑走低的欧元涨至七年高位，受利率预期带动

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透伦敦2月26日 - 英镑兑欧元周四上升至七年高位，因利率预期进一步有利英国资产，还有几天欧洲央行将进行大规模购债计划。
不过，英债表现远远落后于德债，因在欧洲央行实施购债计划前，投资者涌向欧元债市。
英镑稍早受英国经济稳步成长的数据支撑，但企业投资下降，使部份投资者在5月英国大选前保持谨慎。
周四公布的数据显示，英国第四季企业投资较前季下降1.4%，为2009年第二季以来最大季度降幅(预估为较前季增长1.9%)，因全球油价下跌导致石油产业投资减少。
英国第四季GDP确认为较前季上升0.5%，为一年来最慢，但大致符合预期，而且较欧元区要好得多。
欧元兑英镑 下跌至0.72705英镑，为2007年12月来最低，日内下跌0.6%。英镑兑走强的美元 下滑，报1.5409美元，此前在亚洲交易时段升至八周高位1.5554美元。
英镑兑欧元上涨令英镑贸易加权指数 升至六年半高位。
对英国央行或在明年初升息的预期稳固，带动英镑近期走强。和英国央行政策前景形成对照，欧洲央行下月将开始实施规模逾1万亿欧元资产购债计划。
10年期英债/德债 收益率差走宽至143个基点，今日上升3个基点。(完)
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