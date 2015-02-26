欧元债市：公债在欧洲央行购债前被抢购，意大利公债发售收益率在纪录低位

* 意大利以纪录低位的收益率发售五年期和10年期公债

* 欧元区公债收益率全面触及新低

* 德国七年期公债收益率跌至负值

路透伦敦2月26日 - 意大利周四以纪录低位的收益率发售公债，且欧元区公债收益率全面触及新低，因投资者在欧洲央行实施购债计划前囤积欧元区公债。

在本周希腊与国际债权人达成延长救助协议之后，该国带来的风险消退，市场焦点转向欧洲央行下周将实施的1万亿欧元量化宽松政策(QE)。

德国、爱尔兰、葡萄牙、意大利、法国、奥地利、芬兰和荷兰10年期公债收益率全部跌至新低。七年期德债收益率首次跌破零。

追踪指数的投资者平衡投资组合，带来月底相关买盘，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)的言论可能推迟市场对美联储升息时间的预期，也缓解投资者对以如此低收益率买入欧元区公债的顾虑。

“动能仍然很强，且应该延续至明日，”德国商业银行利率策略师David Schnautz说。

“只要我们继续考虑QE，央行购债是提供阻力最少的途径，因此预期仍然是目前市场仍很强劲，任何回落应该是很单薄的。”

继德国和葡萄牙后，意大利周三出售五年期和10年期公债，利率在纪录低位。意大利在三批公债发售中筹资总计87.5亿欧元，为该国计划筹资区间的顶端。

在公债标售后，意大利公债收益率进一步下滑，10年期公债收益率 跌大约13个基点，报1.33%。

可比西班牙公债跌12个基点，报1.251%，追平1月欧洲央行公布购债计划后迅即触及的低位。

10年期西班牙/德债收益率差降至1%以下，为2010年初来首见。

今日大部份其他10年期欧元区公债收益率下跌介乎3-10个基点，只有10年希腊公债收益率上升。在欧元区公债中，希腊公债的评级最低。