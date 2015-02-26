欧洲股市：创七年新高，由食品饮料板块领升

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
* FTSEurofirst 300指数收高1%，触及七年新高
* 德股DAX指数创纪录新高
* 百威英博劲升，领涨食品饮料板块
* 苏格兰皇家银行公布亏损后股价大跌
路透伦敦2月26日 - 主要欧洲股指周四升至数年新高，全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev) 公布大幅上调股息和股票回购计划后股价上扬，领升食品饮料板块。
德国DAX指数创纪录高位，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数和较广泛的STOXX 600指数均攀升至逾七年来最高水平，法股CAC指数 触及2008年中以来最高位。
百威英博劲升3.1%，此前公布提议将2014年全年股息上调至3.00欧元，高于2013年的2.05欧元，且公布10亿美元股票回购计划详情。STOXX Europe 600食品饮料指数 劲涨2.2%，是升幅最大的板块。
矿业股上涨也提振较广泛股市。欧洲基本资源指数 上涨0.7%，因铜价 触及六周高位，因中国市场在假期后恢复交易。锌价和铝价均上涨约0.6%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1%，报1,557.54点，此为逾七年高位。德国DAX指数 收涨1.04%，报11,327.19点，此前创纪录新高。STOXX 600指数 上扬1.02%，此前触及2007年来最高水平。
“我看好长期欧洲股市，但短期欧股面临抛售风险，因多数股指已经超买。股指在未来两个月可能下跌5-7%，”BNP Paribas Fortis Global Markets研究部主管Philippe Gijsels说。
根据汤森路透，FTSEurofirst 300指数14日相对强弱指标(RSI)升至大约78的10年高位。RSI在70以上被视为技术超买，且经常会引发获利了结。
苏格兰皇家银行 大跌4.1%，此前该行公布2014年亏损35亿英镑，且公布计划缩减其投资银行业务。
英国富时100指数 收高0.21%，报6,949.73点；法国CAC 40指数 收升0.58%，报4,910.62点。(完)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。