欧洲股市：创七年新高，由食品饮料板块领升

* FTSEurofirst 300指数收高1%，触及七年新高

* 德股DAX指数创纪录新高

* 百威英博劲升，领涨食品饮料板块

* 苏格兰皇家银行公布亏损后股价大跌

路透伦敦2月26日 - 主要欧洲股指周四升至数年新高，全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev) 公布大幅上调股息和股票回购计划后股价上扬，领升食品饮料板块。

德国DAX指数创纪录高位，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数和较广泛的STOXX 600指数均攀升至逾七年来最高水平，法股CAC指数 触及2008年中以来最高位。

百威英博劲升3.1%，此前公布提议将2014年全年股息上调至3.00欧元，高于2013年的2.05欧元，且公布10亿美元股票回购计划详情。STOXX Europe 600食品饮料指数 劲涨2.2%，是升幅最大的板块。

矿业股上涨也提振较广泛股市。欧洲基本资源指数 上涨0.7%，因铜价 触及六周高位，因中国市场在假期后恢复交易。锌价和铝价均上涨约0.6%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1%，报1,557.54点，此为逾七年高位。德国DAX指数 收涨1.04%，报11,327.19点，此前创纪录新高。STOXX 600指数 上扬1.02%，此前触及2007年来最高水平。

“我看好长期欧洲股市，但短期欧股面临抛售风险，因多数股指已经超买。股指在未来两个月可能下跌5-7%，”BNP Paribas Fortis Global Markets研究部主管Philippe Gijsels说。

根据汤森路透，FTSEurofirst 300指数14日相对强弱指标(RSI)升至大约78的10年高位。RSI在70以上被视为技术超买，且经常会引发获利了结。

苏格兰皇家银行 大跌4.1%，此前该行公布2014年亏损35亿英镑，且公布计划缩减其投资银行业务。