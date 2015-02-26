版本:
中国
市场报道 | 2015年 2月 27日 星期五 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因巴西卡车工人罢工

路透芝加哥2月26日 - 美国大豆期货周四上涨1.6%，交易商说，因重
新忧虑巴西卡车工人罢工可能延迟巴西大豆付运。巴西大豆产量创纪录高
位。
    
    CBOT-3月大豆 收位仅低于日内高位1/2美分。大豆价格在20日波
林格区间高端遇到阻力，且未能升穿周二高位10.29美元。
    
    豆粕期货也上涨，收在日内高位，因一轮尾盘买盘盖过对出口需求下
降的忧虑。
    
    豆油期货上升，连续第三日收涨。原油价格疲弱和现货豆油市场需求
清淡限制豆油期货涨幅。

    罢工进入第九日，巴西卡车工人在该国主要农业州继续堵塞道路，尽
管昨日政府向罢工领袖提出建议。在周四下午稍早，巴西卡车工人堵塞了
91条道路。
    
    美国农业部周四早上表示，最新一周出口销售2014/15销售年度豆粕6
,300吨，主要因90,400吨付运被取消，这些大豆的运送目的地不明。
    
    3月大豆期货合约 收高16-1/4美分，报每蒲式耳10.24美元。
    
    3月豆粕合约 升4.1美元，收报每短吨354.6美元。3月豆油合约
 升0.13美分，报31.84美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为261,809口，豆粕为95,015口，豆油为91,
534口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐