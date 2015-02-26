芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因巴西卡车工人罢工

路透芝加哥2月26日 - 美国大豆期货周四上涨1.6%，交易商说，因重 新忧虑巴西卡车工人罢工可能延迟巴西大豆付运。巴西大豆产量创纪录高 位。 CBOT-3月大豆 收位仅低于日内高位1/2美分。大豆价格在20日波 林格区间高端遇到阻力，且未能升穿周二高位10.29美元。 豆粕期货也上涨，收在日内高位，因一轮尾盘买盘盖过对出口需求下 降的忧虑。 豆油期货上升，连续第三日收涨。原油价格疲弱和现货豆油市场需求 清淡限制豆油期货涨幅。 罢工进入第九日，巴西卡车工人在该国主要农业州继续堵塞道路，尽 管昨日政府向罢工领袖提出建议。在周四下午稍早，巴西卡车工人堵塞了 91条道路。 美国农业部周四早上表示，最新一周出口销售2014/15销售年度豆粕6 ,300吨，主要因90,400吨付运被取消，这些大豆的运送目的地不明。 3月大豆期货合约 收高16-1/4美分，报每蒲式耳10.24美元。 3月豆粕合约 升4.1美元，收报每短吨354.6美元。3月豆油合约 升0.13美分，报31.84美分。 今日CBOT大豆预估成交量为261,809口，豆粕为95,015口，豆油为91, 534口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)