芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因巴西卡车工人罢工

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称马克龙当选法国总统减轻了市场震荡损及美国经济的忧虑
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路透芝加哥2月26日 - 美国大豆期货周四上涨1.6%，交易商说，因重 新忧虑巴西卡车工人罢工可能延迟巴西大豆付运。巴西大豆产量创纪录高 位。 CBOT-3月大豆 收位仅低于日内高位1/2美分。大豆价格在20日波 林格区间高端遇到阻力，且未能升穿周二高位10.29美元。 豆粕期货也上涨，收在日内高位，因一轮尾盘买盘盖过对出口需求下 降的忧虑。 豆油期货上升，连续第三日收涨。原油价格疲弱和现货豆油市场需求 清淡限制豆油期货涨幅。 罢工进入第九日，巴西卡车工人在该国主要农业州继续堵塞道路，尽 管昨日政府向罢工领袖提出建议。在周四下午稍早，巴西卡车工人堵塞了 91条道路。 美国农业部周四早上表示，最新一周出口销售2014/15销售年度豆粕6 ,300吨，主要因90,400吨付运被取消，这些大豆的运送目的地不明。 3月大豆期货合约 收高16-1/4美分，报每蒲式耳10.24美元。 3月豆粕合约 升4.1美元，收报每短吨354.6美元。3月豆油合约 升0.13美分，报31.84美分。 今日CBOT大豆预估成交量为261,809口，豆粕为95,015口，豆油为91, 534口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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