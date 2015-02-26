芝加哥期市：CBOT小麦期货从四个月低位反弹，受助于低吸买盘

路透2月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，交易商 说，因近月合约 跌至10月来最低后，吸引低吸买盘。 出口数据也支撑市场。美国农业部(USDA)表示，最新一周出口销售20 14/15年美国小麦32.83万吨和2015/16年小麦13.07万吨，总数高于预期的 20-40万吨。 全球供应充足和美元上涨，限制小麦价格涨幅。 国际谷物理事会将2014/15年全球小麦收成预估上调200万吨，至7.19 亿吨，但预计2015/16年收成将降至7.05亿吨。 交易商预计CBOT-3月小麦合约在周五首个交割通知日只有0-134口合 约交割，也支撑市场。 CBOT-3月小麦期货 结算价报5.03-1/4美元，上涨5-1/2美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为101,663口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)