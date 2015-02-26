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市场报道 | 2015年 2月 27日 星期五 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货从四个月低位反弹，受助于低吸买盘

路透2月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，交易商
说，因近月合约 跌至10月来最低后，吸引低吸买盘。
    
    出口数据也支撑市场。美国农业部(USDA)表示，最新一周出口销售20
14/15年美国小麦32.83万吨和2015/16年小麦13.07万吨，总数高于预期的
20-40万吨。
    
    全球供应充足和美元上涨，限制小麦价格涨幅。
    
    国际谷物理事会将2014/15年全球小麦收成预估上调200万吨，至7.19
亿吨，但预计2015/16年收成将降至7.05亿吨。  
    
    交易商预计CBOT-3月小麦合约在周五首个交割通知日只有0-134口合
约交割，也支撑市场。
    
    CBOT-3月小麦期货 结算价报5.03-1/4美元，上涨5-1/2美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为101,663口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)
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