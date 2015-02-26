芝加哥期市：CBOT小麦期货从四个月低位反弹，受助于低吸买盘

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称马克龙当选法国总统减轻了市场震荡损及美国经济的忧虑
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路透2月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，交易商 说，因近月合约 跌至10月来最低后，吸引低吸买盘。 出口数据也支撑市场。美国农业部(USDA)表示，最新一周出口销售20 14/15年美国小麦32.83万吨和2015/16年小麦13.07万吨，总数高于预期的 20-40万吨。 全球供应充足和美元上涨，限制小麦价格涨幅。 国际谷物理事会将2014/15年全球小麦收成预估上调200万吨，至7.19 亿吨，但预计2015/16年收成将降至7.05亿吨。 交易商预计CBOT-3月小麦合约在周五首个交割通知日只有0-134口合 约交割，也支撑市场。 CBOT-3月小麦期货 结算价报5.03-1/4美元，上涨5-1/2美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为101,663口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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